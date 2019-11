Leinen los für erste Budapest-Fahrt des Twin City Liners

Start der ersten Sonderfahrt des neuen Schnellkatamarans am 22. November 2019

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, den 22. November 2019, war es so weit: Für den neuen Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, hieß es um neun Uhr morgens Leinen los und auf zu neuen Ufern. Erstmals legte der restlos ausverkaufte Schnellkatamaran für eine Reise in die Donau-Metropole Budapest ab. Beim Start mit dabei waren Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer sowie Central Danube-Geschäftsführer Gerd Krämer.

„Budapest ist nach Wien die zweitgrößte Stadt an der Donau. Was liegt also näher, als unsere ungarischen Nachbarn auf dem Wasserweg zu besuchen? Ich freue mich sehr, dass das heute erstmals mit dem neuen Twin City Liner der Central Danube möglich ist“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Der Twin City Liner hat heuer auf seiner Stammstrecke zwischen Wien und Bratislava bereits mehr als 160.000 PassagierInnen befördert. Nach vierzehn erfolgreichen Jahren war es an der Zeit, auch einmal eine neue Destination ins Auge zu fassen. Wir sind sehr stolz, dass die Budapest-Sonderfahrt innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft war. Wir können uns also durchaus vorstellen, in Zukunft mehr Sonderfahrten dieser Art anzubieten, wenn die entsprechende Nachfrage gegeben ist“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Von Wien nach Budapest auf der Donau

Die Donaustrecke von Wien nach Budapest ist die älteste Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten. Rund sechs Stunden ist der neue Twin City Liner von Wien nach Budapest unterwegs. Auf der Strecke warten nicht nur ein Naturraum von beeindruckender Schönheit auf die PassagierInnen, sondern auch zahlreiche Highlights wie das Passieren der Schleuse bei Gabčíkovo, ein köstliches Mittagsmenü oder kostenlose Erinnerungsfotos, millimetergenau eingepasst in einen Magneten als perfektes Andenken an eine unvergessliche Reise.

„Ungarn gehört zu Österreichs wichtigsten Exportpartnern und Budapest zu den beliebtesten Donau-Metropolen. Die Sonderfahrt des Twin City Liners steht daher unter dem Zeichen stetiger Weiterentwicklung“, so Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

„Wir wollen unserem Publikum mit dieser Sonderfahrt etwas Neues bieten und unsere Gäste an Bord richtig verwöhnen. Budapest war für uns die perfekte Wahl. Denn viele der Sehenswürdigkeiten der Stadt lassen sich bereits auf der Fahrt vom Schiff aus bewundern. Damit können wir unseren PassagierInnen gleich bei der Ankunft ein einmaliges Entrée in die Stadt bieten“, so Gerd Krämer, Geschäftsführer der Central Danube.

Auf der Strecke werden zahlreiche Sehenswürdigkeiten passiert: Die Margareteninsel, ein Naherholungsgebiet ähnlich unserer Donauinsel, das Parlamentsgebäude in Budapest – ein neogotischer Palast direkt an der Donau und das Wahrzeichen der Stadt, das Faschismus-Mahnmal „Schuhe am Donauufer“, der Burgpalast auf dem Burgberg, die Fischerbastei mit ihrer ungewöhnlichen Bauform oder die Matthiaskirche mit ihrem Dach aus bunten Mosaiken. Anschließend durchfährt der Twin City Liner ein weiteres Wahrzeichen der Stadt – die Kettenbrücke – eine Hängebrücke die den István-Széchenyi-Platz mit dem Adam-Clark-Platz verbindet. Sie ist die älteste und bekannteste der neun Budapester Straßenbrücken über die Donau. Danach geht es weiter, vorbei an der Innerstädtischen Pfarrkirche und dem Gellértberg mit der Zitadelle, bevor der Twin City Liner am Ponton 2 in der Belgrád rakpart 22 an seinem Ziel in Budapest ankommt.

Von hier aus geht es für die PassagierInnen weiter ins Hotel Mercure Castle Hill. Am Samstag erwartet die KurzurlauberInnen eine Stadtrundfahrt durch Budapest, um auch die Sehenswürdigkeiten abseits des Wassers zu erkunden, bevor es am Sonntag, den 24. November 2019, vormittags für den Twin City Liner und seine PassagierInnen wieder zurück nach Wien geht.

Komfortabel reisen mit dem neuen Twin City Liner

Der neue Twin City Liner der Central Danube bietet 250 Sitzplätze und pendelt von der Schiffstation City am Schwedenplatz bis zu drei Mal täglich zwischen Wien und Bratislava. An Bord des neuen Schnellkatamarans kann die Captain‘s Lounge am Oberdeck, die über besonders komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, erstmals über eine innenliegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es moderne Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN.

