Kaup-Hasler überreichte Medienkunstpreis der Stadt Wien 2019 an Judith Fegerl

Wien (OTS) - Judith Fegerl setzt sich in ihrem künstlerischen Werk mit Medien- und Netzkunst, mit dem Bau von Maschinen und dem Einsatz von Strom als künstlerisches Medium auseinander. Dafür wurde sie gester, Donnerstag, mit dem Medienkunstpreis der Stadt Wien für das Jahr 2019 ausgezeichnet. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hat den Preis im Atelier der Künstlerin gemeinsam mit den Jurymitgliedern Günter Friesinger und Verena Kaspar-Eisert überreicht.

Der Medienkunstpreis der Stadt Wien wird jährlich vergeben und würdigt das künstlerische Gesamtwerk von Künstlerinnen und Künstlern, die sich vorrangig der neuen Medien bedienen oder sich kritisch mit diesen auseinandersetzen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Preisträgerinnen bzw. die Preisträger werden durch einen Fachbeirat nominiert.

Die Mitglieder des Beirats zur Nominierung des Medienkunstpreises, Günther Friesinger, Alexandra Grausam und Verena Kaspar-Eisert, würdigen das sich laufend erweiternde Schaffen von Judith Fegerl, die in ihren Objekten Energie sichtbar und spürbar macht: „Im Spannungsfeld ihres Werks steht oft die Symbiose von Mensch und Maschine, von Geist, Materie und Technik. Ein Hauptmaterial in ihrer Arbeit ist elektrischer Strom und Fegerl experimentiert mit der Verdichung von Energie und Spannung in Objekten, mit der Tatsache des flüchtigen Augenblicks hin zum Kollaps“.

Website der Künstlerin: http://judithfegerl.net/

Die Künstlerin wird vertreten durch die Galerie Winter: https://www.galeriewinter.at/kuenstler/judith-fegerl/werke/

