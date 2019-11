10. Bezirk: Jazz und Wienerlied im Waldmüller-Zentrum

All Stars (24.11.), Horacek, Warmuth und Blaboll (28.11.)

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ hat den vielseitigen Wiener Schlagwerker Heini Altbart für einen schwungvollen Auftritt am Sonntag, 24. November, verpflichtet. Beginn der Matinee in der Veranstaltungsstätte „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ist um 11.00 Uhr. Mit seinem Ensemble „Heini Altbart All Stars Revival“ bestreitet der rührige Trommler ein Jazz-Programm der Extraklasse. Wer die gar heftig swingenden Rhythmen hören mag, bezahlt dafür 12 Euro („Musikbeitrag“). Mitmenschen mit einer Vorliebe für das gepflegte Wienerlied sind am Donnerstag, 28. November, im „Waldmüller-Zentrum“ herzlich willkommen. An dem Nachmittag im Zeichen der typisch „wienerischen“ Unterhaltung machen die Musikanten Franz Horacek und Andy Warmuth sowie der Schriftsteller, Kabarettist und Deklamator Gerhard Blaboll mit. Anfang: 17.00 Uhr. Die Herren haben für ihre kurzweiligen Darbietungen den Titel „Wien Heute - Zwölf neue Wienerlieder“ festgelegt. Eintritt: 10 Euro („Musikbeitrag“). Informationen und Platz-Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614. Das „Kultur 10“-Sekretariat ist per E-Mail erreichbar. Die Adresse lautet: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Jazz-Schlagzeuger Heini Altbart: www.heini-altbart.at/

Wienerlied-Musikus Franz Horacek: www.wiener-lieder.at/

Schriftsteller Gerhard Blaboll: www.blaboll.at/

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kultur-Aktivitäten im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse