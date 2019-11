VAE gewinnt Mitgliedschaft im UNESCO-Vorstand

Paris, Frankreich und Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bekannt gegeben, dass das Land einen Sitz im Vorstand der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die Amtszeit 2019 bis 2023 gewonnen hat. Dies ist das vierte Mal, dass die VAE einen Sitz in einem der drei UNESCO-Verfassungsorgane erhalten haben und sie werden die Gelegenheit dazu nutzen, um die Mission und Ziele der Organisation weiter voranzutreiben.

Ihre Exzellenz Noura Al Kaabi, Ministerin für Kultur und Wissensentwicklung, leitete die Delegation der VAE, die an der 40. Tagung der UNESCO-Generalkonferenz teilnahm, auf der sie mit einer Reihe von Beamten, Kultusministern, Bildungsministern und Leitern der Delegationen der Mitgliedstaaten zusammentraf.

Mit 107 Stimmen spiegelt der Gewinn das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in die Rolle der VAE bei der Förderung der Gründungsprinzipien der UNESCO in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Kultur wider.

Ihre Exzellenz Noura Al Kaabi sagte: "Die Ernennung der VAE in den Vorstand der UNESCO spiegelt die breite Anerkennung der herausragenden Bemühungen des Landes bei der Förderung von Initiativen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung wider. Dieser bedeutende Meilenstein ist eine Anerkennung unseres festen Glaubens an die Macht der UNESCO, Nationen weltweit Frieden und Wohlstand zu bringen. Die VAE bekräftigen ihr Engagement für die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und für die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsstaaten, um ihre Umsetzung durch Programme und Initiativen sicherzustellen. Wir sind offen für Dialog, Austausch und Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsstaaten, um die besten Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der Menschen, denen wir dienen, gerecht werden."

In den nächsten vier Jahren werden die VAE gemeinsam mit den anderen Mitgliedsstaaten des Vorstands auf eine effizientere und effektivere UNESCO hin arbeiten.

Die VAE wurden im Dezember 1971 gegründet und wurden am 20. April 1972 Mitglied der UNESCO. Im Laufe der Jahre haben die VAE erheblich an vielen UNESCO-Programmen mitgewirkt, Spenden bereitgestellt und eigene Initiativen zum Wohle von Menschen aus der ganzen Welt entwickelt. Im Jahr 2018 wurden die VAE als sechstgrößte freiwilliger Spender der UNESCO eingestuft und sind derzeit Mitglied bei sechs UNESCO-Komitees. Darüber hinaus verfügt das Land über einen Ort, der auf der UNESCO-Welterbe-Liste steht, acht nationale und multinationale immaterielle Kulturgüter, zwei Städte, die von der UNESCO als kreative Städte ausgewiesen wurden. Es hat über 120 mit der UNESCO assoziierte Schulen eingerichtet und beherbergt das regionale Zentrum für Bildungsplanung (RCEP) unter der Schirmherrschaft der UNESCO, neben vielen anderen Initiativen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033666/UAE_UNESCO_Board.jpg

