REMINDER Pressekonferenz: Die (Un)sichtbare Gewalt an älteren Frauen durchbrechen

Volksanwaltschaft, AÖF und MedUni Wien – 25. November 2019, 11:00 Uhr

Wien (OTS) - Gewalt im Alter passiert oft im Verborgenen. Obwohl in den Grundwerten unserer Gesellschaft das Recht jedes Menschen auf Würde und Integrität verankert ist, wird die breite Palette an Gewaltformen gegen ältere, meist pflegebedürftige Menschen in der Öffentlichkeit bislang kaum wahrgenommen. Die Opfer leben häufig in familiären Abhängigkeitssituationen und bekommen wenig Unterstützung und Aufmerksamkeit von außen.

Darüber hinaus sind viele der Maßnahmen, die Gewaltopfer unterstützen, nicht auf die Bedürfnisse von älteren Gewaltbetroffenen ausgerichtet. Um Gewalt zu erkennen und die Hilfebedürftigen wirksam schützen zu können, fordern die Volksanwaltschaft, der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien verbesserte Handlungsstrategien und Maßnahmen gegen Gewalt an älteren Frauen ein.

Mit

Mag. Bernhard Achitz – Volksanwalt

Mag.a Maria Rösslhumer – Geschäftsführerin, Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und StoP Gesamtkoordinatorin

Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Berzlanovich – Leiterin des Fachbereichs Forensische Gerontologie an der Medizinischen Universität Wien und Lehrveranstaltungsleiterin der Ringvorlesung „Eine von fünf“

Datum: Montag, 25. November 2019, 11:00 Uhr

Ort: Festsaal der Finanzprokuratur, 1. Stock, Singerstraße 17, 1015 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Volksanwaltschaft

Mag. Agnieszka Kern, MA

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 (0) 1 515 05 - 204

+43 (0) 664 844 0903

agnieszka.kern @ volksanwaltschaft.gv.at

www.volksanwaltschaft.gv.at