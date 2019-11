COBIN claims: Nach Pleite des Grazer Vermittlers von Container-Investments TSV ist Wirtschaftsprüfer im Visier der Anleger

Musterverfahren erfolgreich: Deutscher Wirtschaftsprüfer kann in Österreich geklagt werden / Plattform wurde mehr als eine Million € Schaden heimischer Anleger gemeldet

Wien (OTS) - Laut AKV ist der Grazer Vermittler von deutschen P&R-Schiffcontainer-Beteiligungen, TSV, in die Insolvenz geschlittert: TSV hatte zuvor zwei Verfahren gegen Anleger erstinstanzlich verloren und nun Insolvenz angemeldet. Für Anleger bedeutet das nicht das Aus für die Verfolgung ihrer Ansprüche, sagt COBIN claims-Obmann Mag. Oliver Jaindl: „Nun rücken Ansprüche gegen Wirtschaftsprüfer in den Vordergrund. Das ist ein übliches, erprobtes Vorgehen bei derartigen Anlegerschaden-Fällen“. Dr. Wolfgang Haslinger, Vorsitzender des Beirates Rechtsanwälte bei COBIN claims: „Wir haben bereits erfolgreich ein Verfahren in Wien gegen den Prüfer geführt: Mit dem Ergebnis, dass der deutsche Prüfer in Österreich geklagt werden kann. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung bei der Durchsetzung von Ansprüchen heimischer Anleger.“ Mitschädiger wie Wirtschaftsprüfer oder Gutachter verfügen meist über Haftpflichtversicherungen.

Anleger, so Haslinger, sei jedenfalls auch anzuraten, sich – neben einem Vorgehen gegen Wirtschaftsprüfer – anwaltlichen Rat über (weitere) rechtliche Möglichkeiten einzuholen und sich mittel professioneller Vertretung am Insolvenzverfahren zu beteiligen, um daraus die (mehr oder weniger hohe) Insolvenz-Quote zu erhalten.

Laut Jaindl haben sich an die gemeinnützige, unabhängige Plattform für Sammelklagen bisher P&R-Geschädigte mit einem Schaden-Volumen von über einer Mio. € gewandt, die sich für eine gesammelte Rechtsdurchsetzung interessieren. Die Vormerkung für eine etwaige Sammelklagen-Aktion ist online möglich. Im Fall um das deutsche Container-Investment-Modell P&R sind weltweit 54.000 Anleger betroffen, sie beklagen 3,5 Milliarden € Schaden. Auch die Strafjustiz interessiert sich für den Fall.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Jaindl, Obmann COBIN claims: 01/376 00 31-100

Dr. Wolfgang Haslinger, Rechtsanwalt und Vorsitzender des COBIN claims-Beirates Rechtsanwälte: 01/712 84 79