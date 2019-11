Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Besichtigung 25. und 26. November 2019, jeweils von 8.00 bis 13.00 Uhr

Wien (OTS) - Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Diese werden jedoch nicht sofort verschrottet oder entsorgt, sondern privaten InteressentInnen zum Verkauf angeboten. Nun findet wieder eine derartige Verkaufsaktion statt. Am 25. und 26. November 2019 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide), in Augenschein genommen werden.

Von der Kreissäge bis zum Großtraktor

Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Als Besonderheiten kommen diesmal ein John Deere Großtraktor sowie drei Müllsammelfahrzeuge zum Verkauf.

Die Highlights im Detail:

im Detail: Rettungsfahrzeug: VW 2DV-Kasten, Bj. 00;

VW 2DV-Kasten, Bj. 00; Elektroschlepper: 2 Stk. EZ-GO XI875, Bj. 06, 07;

2 Stk. EZ-GO XI875, Bj. 06, 07; Müllsammelfahrzeuge: MAN TGM 18.240 4x2 BL, Bj. 08; 2 Stk. MAN 26.320 6x2-2 BL, Bj. 09, 10;

MAN TGM 18.240 4x2 BL, Bj. 08; 2 Stk. MAN 26.320 6x2-2 BL, Bj. 09, 10; Aufbaustreuer: 2 Stk. Schmidt Stratos D60, Bj. 10;

2 Stk. Schmidt Stratos D60, Bj. 10; Kleingeräte: Kehraufsatz Eco SK12, Bj. 97; Förderband Kreissäge Binderberger WSZFB, Bj. 09;

Kehraufsatz Eco SK12, Bj. 97; Förderband Kreissäge Binderberger WSZFB, Bj. 09; Kompressor Porsche LK1601, Bj. 94; Ladegerät für E-Schlepper Still 80V 25A, Bj. 88; 2 Stk. Rasenmäher Husqvarna R147S, Bj. 07; Sämaschine Nibex Mini, Bj. 96; Frontkehrmaschine, Bj. 00;

Kleintraktor: Iseki TM215F mit Zubehör, Bj. 99; SAME Solaris 35DT, Bj. 00; Iseki 4260FH, Bj.06;

Iseki TM215F mit Zubehör, Bj. 99; SAME Solaris 35DT, Bj. 00; Iseki 4260FH, Bj.06; Same Solaris 35DT, Bj. 00;

Großtraktor: John Deere MW2, Bj. 03; JCB 2CX-ED, Bj. 00;

John Deere MW2, Bj. 03; JCB 2CX-ED, Bj. 00; Schneefräse: Toro Powershift 624, Bj. 00;

Abgabe der Anbote

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift " Angebot - MA 48-VEAU – 3646/2019" bis spätestens 2.Dezember 2019, 13.00 Uhr, in der Magistratsabteilung 48, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoß/Zimmer 32 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz der Abschleppgruppe Simmering oder als Download auf der Homepage der MA 48 unter www.abfall.wien.at.

Interessentenkartei für KFZ-Verkäufe

Über eine eigene Kartei können sich Interessenten automatisch über die aktuellen, zum Verkauf gelangenden Gebrauchtfahrzeuge und -geräte informieren lassen. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Registrierung über ein Online-Formular auf www.wien.gv.at. Alle weiteren Informationen über den Fahrzeugverkauf und eine Übersicht über die zum Verkauf angebotenen Geräte und Vehikel findet man auf der Homepage der MA 48 unter https://www.ots.at/redirect/wiengvat.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Volk

Öffentlichkeitsarbeit 48er

Telefon: 01 4000-48014

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at