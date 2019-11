Austrian Anadi Bank launcht innovativen Digitalkredit für KMU

Digitalisierter Betriebsmittelkredit bis zu EUR 5 Mio. punktet mit beschleunigter Beantragung und Vergabeentscheidung

Wien (OTS) - Die Austrian Anadi Bank launcht eine weitere digitale Innovation – den Corporate Kredit für Klein- und Mittelbetriebe. Das neue Kreditprodukt hebt sich durch einfache Beantragung und rasche Vergabeentscheidung deutlich von der Konkurrenz ab. CEO Christoph Raninger zum aktuellsten digitalen Angebot der Anadi Bank: „Wir sehen uns als Challenger, der die etablierten Großbanken mit innovativen Angeboten herausfordert. Unkomplizierte Antragstellung und Entscheidungsgeschwindigkeit sind gerade im Kreditbereich wichtig. Genau damit punktet unser neuer Digitalkredit für KMU.“

Corporate Kredit: Digitalisierter Betriebsmittelkredit für KMU

Mit dem neuen Corporate Kredit bietet die Anadi Bank nun eine weitere Möglichkeit für Klein- und Mittelbetriebe, schnell und unkompliziert ein Kreditangebot für eine Summe bis zu EUR 5 Mio. einzuholen. Das Institut hat seine Abwicklungsprozesse im Hintergrund immer weiter verschlankt, um die erforderlichen Eingaben für den Antragsteller möglichst einfach und die Bearbeitungszeit möglichst kurz zu halten. So werden etwa viele Eingabefelder im Zuge der Beantragung des Betriebsmittelkredits bereits automatisch befüllt.

Das dabei eingesetzte Corporate Kredit Tool der Anadi Bank garantiert einen klar strukturieren Verlauf. Der Kunde bekommt im Beantragungsprozess mit seinem Anadi Business Partner unmittelbares Feedback über die Durchführbarkeit seiner Finanzierung binnen 48 Stunden.

Die Austrian Anadi Bank als gefragter Partner für KMU

Dank des neuen Corporate Kredit Tools können Corporate Kunden adhoc verschiedene Finanzierungsstrukturen vergleichen und einen detaillierten, auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Finanzierungsvorschlag erhalten – mit sofortiger Preisindikation. Der Anadi Business Partner ist dabei der durchgängige Ansprechpartner an der Seite des Unternehmenskunden. Der Kunde profitiert von transparenten Entscheidungsprozessen sowie laufender Begleitung während des Genehmigungsprozesses der Finanzierung.



Mit smarten Innovationen wie dem Digitalkredit für KMU setzt die Austrian Anadi Bank als Challenger der traditionellen Großinstitute neue Standards und positioniert sich neuerlich als flexibler Partner anspruchsvoller B2B-Kunden.

Über die Austrian Anadi Bank AG

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Hybrid-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen, das auf einem modernen Hybridansatz basiert, fordert die Anadi Bank traditionelle Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen Multi-Channel-Ansatz mit Filialen, mobilen Beratern und einem Team von Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach zu nützende digitale Services und entwickelt dazu ihre digitale Wertschöpfungskette laufend weiter. Als Hausbank zahlreicher KMUs in Handel, Industrie und Immobilien setzt das Institut die Vorteile seiner schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein. Besonderen Fokus legt die Anadi Bank dabei als Produktspezialist auf smarte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen. An 16 Standorten in Kärnten, der Steiermark und Wien arbeiten rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr als 58.000 Kundinnen und Kunden. Neben den Filialen bilden mobile Sales Units in Wien, der Steiermark und Kärnten kundennahe Vertriebsstützpunkte. Zum 31.12.2018 betrug die Bilanzsumme 3,1 Mrd. Euro, bei einem EGT in Höhe von rund 7 Mio. Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 14 % verfügt die Austrian Anadi Bank AG über eine hervorragende Kapitalbasis. Die Bank und ihre Eigentümer legen Wert auf langfristiges und stabiles Wachstum.

Rückfragen & Kontakt:

Saskia Wallner

Pressekontakt Austrian Anadi Bank

Telefon: +43 664 808 69 109

saskia.wallner @ ketchum-publico.at

presse @ anadibank.com

anadibank.com