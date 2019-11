Wiener Firmenchallenge: Unternehmen sammelten weit über eine Million Bewegungsminuten

Sieger werden beim morgigen „Erfolgswandertag“ der Wiener Lebens- und Sozialberater prämiert

Wien (OTS) - Im Rahmen der ersten „Wiener Firmenchallenge“ suchten die Wiener Lebens- und Sozialberater in Kooperation mit Sports.Selection und Moveeffect Wiens aktivste Unternehmen: Die Mitarbeiter waren aufgerufen, zwischen 1. Oktober und 17. November möglichst viele Minuten in Bewegung zu verbringen, in der Arbeit, am Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, allein oder in der Gruppe. Dabei haben die mehr als 80 teilnehmenden Betriebe vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Großkonzern insgesamt 1.136.404 Bewegungsminuten gesammelt. Gewonnen haben Secret Garden Fitness, vysion consulting, Infoscreen Austria, velcom und die Zürich-Versicherungs-Aktiengesellschaft.

„Dieses sensationelle Ergebnis unterstreicht, wie wichtig Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter für die Wiener Unternehmen sind. Ich danke allen, die mit so viel Freude an der Bewegung mitgemacht haben, und gratuliere den Siegern in allen Kategorien ganz herzlich!“ so Walter Ruck, Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien und Schirmherr der Initiative.

Erfolgsfaktor Betriebliches Gesundheitsmanagement

„Wir möchten die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer verstärkt darauf aufmerksam machen“, verweist Harald G. Janisch, Obmann der für die Lebens- und Sozialberatung zuständigen Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der WK Wien, auf den Hintergrund seiner Initiative, „dass ein modernes Betriebliches Gesundheitsmanagement mittlerweile einen zentralen Erfolgsfaktor darstellt. Und wir Lebens- und Sozialberater – das sind die ernährungswissenschaftlichen, sportwissenschaftlichen und psychosozialen Berater – haben dazu einiges beizutragen. Wir zeigen beispielsweise, wie Stressmanagement und Burn-out-Vorsorge nachhaltige funktionieren, sorgen für richtige Bewegung und gesündere Kantinenspeisepläne oder helfen, Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten.“

Die wachsende Bedeutung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements unterstreicht auch Sports.Selection-Geschäftsführer Andreas Heralic: „Bei einer repräsentativen Studie, die wir im Mai gemacht haben, haben sich 55 % der österreichischen Arbeitnehmer mehr Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz gewünscht. Der Erfolg der Firmenchallenge bestätigt das.“

Gemeinsamer Erfolgswandertag

Die Sieger der Firmenchallenge werden im Rahmen des „Erfolgswandertags“ prämiert, zu dem die Wiener Lebens- und Sozialberater gemeinsam mit den Sportlegenden Kira Grünberg und Christian Stang alle interessierten Wienerinnen und Wiener morgen, Samstag, in den Prater einladen. Während der zwei- bis dreistündigen Wanderung, zu der sich Interessierte kostenlos anmelden können, gibt es alltagstaugliche Tipps für eine gesunde Lebensführung. Zum Abschluss hält die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg, die heute im Rollstuhl sitzt, ihren Erfolgsvortrag „Mein Sprung in ein neues Leben“.

Weitere Informationen zum Erfolgswandertag und kostenlose Anmeldung: www.erfolgswandertag.at

Die Gewinner der Wiener Firmenchallenge im Detail



Kategorie Ein-Personen-Unternehmen

Secret Garden Fitness (12.723 Minuten) merchkasse.com e.U. (10.261 Minuten) Serhat Külec (9.411 Minuten)

Kategorie 2–9 Mitarbeiter

vysion consulting gmbh (34.293 Minuten) Real Risk Franke & Partner GmbH (31.265 Minuten) Cruz Communications GmbH (25.837 Minuten)

Kategorie 10–49 Mitarbeiter

Infoscreen Austria GmbH (81.982 Minuten) MP2 IT-Solutions GmbH (70.923 Minuten) Eversport GmbH (46.982 Minuten)

Kategorie 50–249 Mitarbeiter

velcom GmbH (82.464 Minuten) Sky Österreich (68.876 Minuten) easystaff human & resources GmbH (38.569 Minuten)

Kategorie ab 250 Mitarbeitern

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (72.436 Minuten) Herz Jesu Krankenhaus GmbH (63.453 Minuten) Coca-Cola HBC Österreich (51.381 Minuten)

Weitere Informationen: www.gesunder-herbst.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Chef vom Dienst

M cvd @ wkw.at

T 0151450 - 1518

W news.wko.at/wien