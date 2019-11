Victoria holt das „ORF-Friedenslicht“

11-jähriges Jugendrotkreuzmädchen aus Enns entzündet in Bethlehem das leuchtende Weihnachtssymbol

Linz (OTS) - Das Friedenslichtkind 2019 kommt aus der Jugendrotkreuzgruppe Enns im Bezirk Linz-Land und heißt Victoria Kampenhuber. Als Friedenslichtverteiler der ersten Stunde wurde das Rote Kreuz Oberösterreich vom ORF Oberösterreich heuer eingeladen, das Friedenslichtkind zu nominieren. Die Wahl fiel auf die Schülerin aus Enns, weil sie besonders hilfsbereit und beim Jugendrotkreuz sehr engagiert ist. Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ erinnert als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit 33 Jahren weltweit an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden.

„Es macht mir große Freude, anderen Menschen zu helfen und für sie da zu sein – denn Helfen macht Spaß“, erklärt die elfjährige Victoria Kampenhuber ihr Engagement beim Jugendrotkreuz. Die wöchentlichen Gruppenstunden in der Ortsstelle Enns sind für sie ein echtes Highlight, und das Verteilen des Friedenslichtes zu Weihnachten ist der Schülerin jedes Jahr ein großes Anliegen: „Es ist so schön zu erleben, wie diese kleine Flamme die Herzen der Menschen berührt. Ich wünsche mir, dass mit dem Licht auch der Frieden von Hand zu Hand weitergegeben wird.“

Barbara Lauer vom Jugendrotkreuz in Enns ist besonders stolz, dass das heurige Friedenslichtkind aus ihrer Gruppe kommt: „Victoria ist ein enorm hilfsbereites Mädchen. Sie steht genau für das, was das Jugendrotkreuz ausmacht: Rasche Hilfe, wo es nötig ist, immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.“ Das Rote Kreuz Oberösterreich war bereits 1986, im ersten Jahr der Aktion „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“, mit großem Engagement dabei.

Das heurige Friedenslichtkind Victoria Kampenhuber besucht die 2. Klasse des Bundesrealgymnasiums Enns. Die fleißige Schülerin mit den Lieblingsfächern Mathematik und Physik kümmert sich als Klassensprecherin besonders liebevoll um die Mitschüler, die Unterstützung brauchen. Sie gilt als Vorbild in Sachen Nächstenliebe. Ihre Eltern Rebecca und Markus Kampenhuber konnten es anfangs kaum glauben, dass ihre Tochter nominiert wurde und waren richtig gerührt „Sie kennt den Weihnachtsbrauch von klein auf, weil wir das Friedenslicht auch jedes Jahr daheim haben. Unsere Victoria ist so ein herzliches und tüchtiges Mädchen, wir sind überglücklich und freuen uns wahnsinnig für sie. Es ist eine große Ehre“, sagt Mutter Rebecca Kampenhuber.

Victoria verbringt ihre Freizeit neben dem Jugendrotkreuz am liebsten mit Tanzen, Gitarre spielen und ihrem Kater, aber auch bei den Hennen im eigenen Stall. Was sie beruflich werden will, weiß sie noch nicht genau, beim Roten Kreuz möchte Victoria auf jeden Fall bleiben.

Am Wochenende wird die 11-jährige Victoria Kampenhuber zum ersten Mal in ein Flugzeug steigen, um am Dienstag, 26. November 2019 in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem im Beisein von 160 Pilgerinnen und Pilgern aus Oberösterreich das „ORF-Friedenslicht“ zu entzünden, das am Heiligen Abend in ganz Europa, in den USA und auch in einigen Ländern Südamerikas leuchten wird.

Einen großen Auftritt vor einem Millionenpublikum hat Victoria am Samstag, 30. November 2019, wenn sie das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ in der Eurovisionsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen ab 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at