Europäische Stiftung für Berufsbildung: Fokussierung auf lebenslanges Lernen als Antwort auf die treibenden Kräfte der globalen Veränderung dringend erforderlich

Brüssel (ots/PRNewswire) - Cesare Onestini, Direktor der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (European Training Foundation, ETF), hat "zu einer notwendigen Fokussierung auf lebenslanges Lernen, um auf die globalen Kräfte des Wandels zu reagieren, die die Welt, in der wir leben und arbeiten, verändern" aufgerufen.

Bildung, Training und Qualifikation sind der Schlüssel zu Wirtschaftswachstum, sozialem Zusammenhalt und politischer Stabilität

Auf der Veranstaltung "The Power of Skills in EU External Relations", die in Brüssel anlässlich des 25-jährigen Bestehens der ETF stattfand, erklärte Cesare Onestini:

"Die Europäische Stiftung für Berufsbildung wurde nach dem Fall der Berliner Mauer gegründet, um den neu geöffneten Ländern Mittel- und Osteuropas bei der Anpassung an offene Märkte und Demokratie zu helfen. Wir stehen nun vor den Herausforderungen Globalisierung, Digitalisierung, Migration und Umstieg auf eine grüne Wirtschaft, und es ist von entscheidender Bedeutung, in die Entwicklung des Humankapitals zu investieren und den Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, die notwendig sind, um die Zukunft bewältigen zu können.

Die ETF hat in den letzten 25 Jahren über 40 Länder bei der Modernisierung ihrer Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktsysteme unterstützt. 13 dieser Länder sind nun Mitglieder der Europäischen Union und weitere 7 befinden sich in verschiedenen Stadien des EU-Beitrittsverfahrens. Dies beweist, welch hohen Stellenwert die Vermittlung von Fähigkeiten hat, um den Menschen Chancen zu eröffnen, eine integrative wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern und die Grundlagen für Stabilität und Wohlstand in den EU-Partnerländern zu schaffen.

Zu Beginn einer neuen Legislaturperiode und mit neuer Führung in Brüssel ist dies ein wichtiger Zeitpunkt, um die Rolle von Bildung, Training und Qualifikation bei der nächsten Generation von Richtlinien und Programmen für die EU-Außenbeziehungen zu berücksichtigen".

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (European Training Foundation, ETF) ist eine Agentur der EU, die EU-Nachbarländer bei der Reform in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Beschäftigungspolitik unterstützt. Die ETF arbeitet derzeit mit 22 Partnerstaaten im südlichen und östlichen Mittelmeerraum, in der Östlichen Partnerschaft und in Zentralasien zusammen.

