ZEIT ONLINE gewinnt dpa-infografik award in den Kategorien Nachrichten und Social Media - Interactive Things in Kooperation mit der OECD setzt sich bei Unternehmen und Institutionen durch (FOTO)

Berlin (ots) - ZEIT ONLINE und Interactive Things in Kooperation mit der OECD heißen die Sieger des dpa-infografik award 2019. ZEIT ONLINE gewinnt in den beiden Kategorien Nachrichtliche Infografik ("Darüber spricht der Bundestag") und Social Media ("Kaffeebecher-Livestream"). In der Kategorie Unternehmen, Organisationen, Institutionen setzte sich eine Koproduktion von Interactive Things und der OECD an die Spitze ("OECD Going Digital Toolkit"). Rund 100 Infografiker, Redakteure und Kommunikationsfachleute waren bei der Auszeichnung der Sieger im Berliner Newsroom der dpa dabei. Die Jury hat knapp 190 Einreichungen gesichtet und beurteilt. Redaktionen, Unternehmen und Grafiker hatten sich für den dpa-infografik award beworben.

"Es lässt sich beobachten, dass komplexe Datenvisualisierungen eine immer größere Bedeutung gewinnen und dass die Grenzen zwischen Infografik und Illustration ein Stück weit durchlässiger geworden sind", bilanziert Raimar Heber, Art Director bei dpa-infografik und Initiator des Awards. "Insgesamt sehen wir, dass die Infografiker sich aktuell von einer gewissen Verspieltheit verabschiedet haben. Klarheit, Informationstiefe und neue und innovative Erzählformate prägen die Einreichungen, die es auf die ersten Plätze geschafft haben. Allerdings wird es auch immer klarer, dass grafische Kreativität alleine nicht mehr ausreicht. Technik, Programmierung und Vernetzung nehmen an Bedeutung zu", so Infografik-Experte Raimar Heber weiter.

"Ich freue mich über die sichtbare Weiterentwicklung des gesamten Genres", sagt Frank Rumpf, Geschäftsführer von dpa-infografik und Jurymitglied. "Die richtungweisenden Arbeiten für Online-Medien schöpfen immer besser die Möglichkeiten der digitalen Darstellung aus. Die Entscheidung der Jury unterstreicht die Exzellenz und die Kreativität der prämierten Grafiken."

Die Gewinner 2019



Kategorie

NACHRICHTLICHE INFOGRAFIKEN



1. Platz

ZEIT ONLINE

"Darüber spricht der Bundestag" (http://dpaq.de/M4q2i)

CREDITS:

Kai Biermann, Paul Blickle, Ron Drongowski, Annick Ehmann, Elena

Erdmann, Flavio Gortana, Alicia Lindhoff, Christopher Möller,

Christoph Rauscher, Stephan Scheying, Michael Schlieben, Julian

Stahnke, Julius Tröger, Sascha Venohr



2. Platz

Süddeutsche Zeitung

"Verfassung, vermessen - 70 Jahre Grundgesetz"

CREDITS:

Sarah Unterhitzenberger, Benedict Witzenberger, Joachim Käppner,

Robert Probst



3. Platz

Tamedia AG

"Ein Leben lang trächtig und am Ende eine Wurst"

(http://dpaq.de/xRYGr)

CREDITS:

Sebastian Broschinski, Marc Brupbacher, Catherine Boss, Sven Cornehls



Kategorie

INFOGRAFIKEN VON UNTERNEHMEN, ORGANISATIONEN, INSTITUTIONEN



1. Platz

Interactive Things in Kooperation mit der OECD

"OECD Going Digital Toolkit" (https://goingdigital.oecd.org/en/)

CREDITS:

Interactive Things:

- Christoph Schmid, Design Lead

- Flore de Crombrugghe, Interaction Designer

- Jan Wächter, Interaction Designer

- Tomas Carnecky, Interaction Engineer

- Jeremy Stucki, Interaction Engineer

- Luc Guillemot, Interaction Engineer

- Solange Vogt, Project Manager

OECD:

- Molly Lesher

- Daniel Ker

- Elif Koksal-Oudot

- Anna-Sophie Liebender

- François Chantret



2. Platz

Rightcolours in Kooperation mit UNICEF

"The Adolescent Brain Compendium" (http://dpaq.de/C1lca)

CREDITS:

Aleksandar Jovanovic, Kristina Gluic (Rightcolours)

Dale Rutstein, Chief of Communication (UNICEF Research - Innocenti)



3. Preis:

Redact Kommunikation AG für smart - il Magazin d'energia de la

EE-Energia Engiadina

"Leben in der Vertikalen"

CREDITS:

Auftraggeber und Text: Redact (Schweiz)

Infografik: Katharina Stipp und Dirk Aschoff (Visual Driven)



Sonderkategorie:

INFOGRAFIKEN FÜR SOCIAL MEDIA



1. Platz

ZEIT ONLINE

"Kaffeebecher-Livestream" (http://dpaq.de/GU1hg)

CREDITS:

Paul Blickle, Amna Franzke, Juliane Frisse, Thilo Kasper, Julian

Stahnke, Julius Tröger, Sven Wolters



2. Platz

Süddeutsche Zeitung

"Wann Trump am meisten twittert" (http://dpaq.de/tVAXA)

CREDITS:

Hannah Eiden, Moritz Zajonz



3. Platz

Hahn+Zimmermann

"20 Wochen / 20 Grafiken: für ein ausgeglichenes

Geschlechterverhältnis bei den Nationalratswahlen 2019"

(http://dpaq.de/xnoT4)

CREDITS:

Hahn+Zimmermann (Christine Zimmermann, Minyoung Kim, Barbara Hahn,

Ursina Bärtschi)



LOBENDE ERWÄHNUNG



B.Z. und info.BILD.de

"Der Berliner Fernsehturm ist 50! HOCH SOLL ER LEBEN"

CREDITS:

Grafik: Jim R. Dick (Ltg. Grafik), Marcus Hütte (Ltg. 3D-Artwork),

Niko Wilkesmann, Henriette Anders, Mila Olszewska, Paul Geiling,

Christine Gatzke-Verges (Layout)

Redaktion: Oliver Ohmann (BZ), Philipp Blencke (Ltg. Redaktion),

Martin Hasse



JURY 2019

Antonia Aravena (Art Director, Welt am Sonntag)

Frank Rumpf (dpa-infografik, Geschäftsführer)

Petra Sammer (Kommunikationsberaterin)

Mario Stauber (Freier Daten-Journalist / Data journalist)

Prof. Dr. Wibke Weber (Professorin für Medienlinguistik an der ZHAW)

Über dpa-infografik

Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom in Berlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 70 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts. www.dpa-infografik.com

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von rund 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 179 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Rückfragen & Kontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Jens Petersen

Leiter Konzernkommunikation

Telefon: +49 40 4113 32843

E-Mail: pressestelle @ dpa.com