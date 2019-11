Schindler: Hauptsponsor der re.comm 19

Das Gipfeltreffen der europäischen Immobilien-Elite in Kitzbühel

Wien (OTS) - Bereits zum achten Mal versammelt sich die europäische Immobilien-Elite zur re.comm in Kitzbühel . Von 20. bis 22. November 2019 stehen Themenbereiche wie aktuelle Politik, internationale Krisen, Wirtschaft, Finanzen, Religion, Kunst, Wissenschaft, Erneuerbare Energien, Globalisierung, uvm. zur Diskussion.

Auch dieses Jahr ist Schindler Österreich wieder Hauptsponsor der re.comm. Im Rahmen der Kooperation verlost der führende Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen eine einzigartige wie exklusive Reise nach Luzern – den Geburtsort von Schindler.

Die re.comm unterscheidet sich bewusst von existierenden Modellen und ist kein klassischer Kongress, sondern ein Innovationsforum auf dem Querdenken groß geschrieben wird. Ihre Basis ist das integrative, investigative und kommunikative Nachdenken über Themen, die nicht nur und ausschließlich die Immobilienbranche bewegen.

Ing. Mag. Daniel Reisenberger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: " Komplexe Zeiten verlangen ein neues Denken. Out of the Box Ideen entstehen auf Veranstaltungen wie der re.comm, wo die Entscheider der Immobilienwirtschaft über die Visionen der Zukunft unserer Branche diskutieren. Bereichert werden diese Perspektiven durch hochkarätige Key-Note-Speaker. Ein Think-Tank der Extraklasse, um am Ende neue Horizonte zu erreichen. Wir freuen uns auf inspirierende Gespräche und einen spannenden Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern der re.comm in Kitzbühel!“

Schindler wurde 1874 in Luzern gegründet. „In diesen 145 Jahren hat sich auch Schindler immer wieder neue Perspektiven eröffnet und neue Visionen entwickelt. Nur so ist es möglich geworden, den Familienbetrieb – der es auch heute noch ist – zu einem erfolgreichen Globalplayer mit 65´000 Mitarbeitern wachsen zu lassen“, so Daniel Reisenberger.

Rückfragen & Kontakt:

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Mag. Michael Uher

Head of Marketing & PR

+43 (0)5 / 724463 - 3536

michael.uher @ schindler.com

http://www.schindler.at