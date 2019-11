Cott gibt Übernahme von Viteau bekannt und erhöht Dichte in den Niederlanden

Toronto, Ontario und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - - Cott Corporation (NYSE: COT; TSX: BCB) (das "Unternehmen" oder "Cott"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser und ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen für die US-Gastronomie, gab heute die Übernahme von Viteau International B.V ("Viteau") durch Eden Springs, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cott, bekannt.

Die Übernahme von Viteau, einem führenden Anbieter von abgefülltem Wasser und Filtration am Einsatzort in den Niederlanden, stärkt die Präsenz von Eden Springs in der Region mit 6.500 Geräten vor Ort, von denen 4.000 gallonenbasierte Wasserspender und 2.500 Filtrationsgeräte am Einsatzort sind.

"Viteau ist einer der führenden Wasser-Anbieter in den Niederlanden und hat sich bei seinen Kunden einen sehr guten Ruf aufgebaut", so Antonio Alarcon, Präsident von Eden Springs Continental Europe. "Diese Übernahme stärkt unsere Basis gewerblicher Kunden und nutzt weiterhin unsere führende Marktposition in der Region. Wir freuen uns, die Kunden von Viteau auf der Plattform von Eden Springs willkommen zu heißen und ihren Bedarf an Getränken zu decken."

"Wir freuen uns, dass unsere Kunden von Eden Springs weiterhin hochwertige Produkte und Dienstleistungen erhalten werden", so Benno Kuijf, Eigentümer von Viteau. "Die Stärke der Plattform von Eden Springs und die Verpflichtung des Unternehmens zur Exzellenz machen Eden Springs zur perfekten Wahl für die weitere Bedienung unserer Kunden."

Um weitere Informationen zu den Getränke-Lösungen von Eden Springs zu erhalten, besuchen Sie www.edensprings.com.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Website: www.cott.com

INFORMATIONEN ZU EDEN SPRINGS

Eden Springs ist Europas führender Anbieter von Getränke-Lösungen für den Arbeitsplatz. Das Unternehmen bietet einen kompletten One-Stop-Service für den Wasser- und Kaffee-Bedarf eines jeden Unternehmens. Eden liefert über 800.000 Kunden in 18 Ländern integrierte Wasser- und Kaffee-Lösungen, darunter eine breite Palette an gallonenbasierten Wasserspendern, leitungsgebundenen Wasserspendern und kleinen Flaschen sowie Heißgetränke-Lösungen wie Kaffeemaschinen, qualitativ hochwertigen Kaffee, Tee und weiteres Zubehör. Seit 2016 ist Eden Springs Teil der Cott Corporation.

