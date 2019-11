Cirque du Soleil NYSA(TM) - die erste dauerhafte Cirque du Soleil-Show in Europa öffnet im Herbst 2020 in Berlin

Berlin (ots/PRNewswire) - -Cirque du Soleil Entertainment Group kündigt mit großer Freude Cirque du Soleil NYSA an, seine erste dauerhafte Show in Europa. Für Buch und Regie sind die bekannten Bühnenregisseure Lulu Helbæk und Simone Ferrari verantwortlich. Die von Live Nation präsentierte und koproduzierte Show ist ab dem 28. Oktober 2020 im Theater am Potsdamer Platz zu sehen. Karten können ab sofort bestellt werden.

Vor 25 Jahren hat Cirque du Soleil seine erste Produktion in Deutschland aufgeführt. Cirque du Soleil NYSA ist die erste dauerhafte Show in Europa, die 21. dauerhafte Show und die 52. Eigenproduktion der weltbekannten Zirkustruppe.

Daniel Lamarre, President und CEO der Cirque du Soleil Entertainment Group, sagt: "Für Cirque du Soleil ist es etwas ganz Besonderes, auf diese Weise das seit 25 Jahren bestehende Band mit der Stadt zu feiern. Diese neue und spannende Produktion ist ohne Zweifel die perfekte Plattform, um unsere besondere Beziehung zu Berlin zu würdigen."

Cirque du Soleil feierte 1995 mit Saltimbanco Deutschlandpremiere. Seither wurden 14 seiner Produktionen in 16 deutschen Städten aufgeführt. Berlin, bekannt für seine Weltoffenheit und internationale Anziehungskraft, ist Austragungsort dieser ersten für eine europäische Stadt produzierten dauerhaften Show.

"Wir wollten eine Story erzählen, die zu Berlin, seinen Bewohnern und seinem Status als europäische Kulturhochburg gehört und daraus seine Inspiration holt. Gleichzeitig haben wir Wert auf Universalität gelegt, damit sich Menschen aus aller Welt mit der Show und ihren Figuren identifizieren können", sagt Kreativdirektor Daniel Ross.

Diese moderne Produktion erzählt die Geschichte von Nysa, eine furchtlose junge Frau, die nach Abenteuer und weitem Himmel sehnt. Mit Wissensdurst und Mut wagt sie den Schritt in das Unbekannte und wird in neue Welten transportiert. Die Figur ist inspiriert von Jugend und ihrem Verlangen, Grenzen zu sprengen, und dem Streben nach einer besseren Zukunft. Sie blickt in die Welt da draußen, um sich ein Leben vorzustellen, bei dem sie ihrer Phantasie freien Lauf lässt und keine Angst hat Risiken einzugehen. Mit dieser neuen Cirque du Soleil-Produktion soll das Publikum angeregt werden, sich nach einer Welt zu sehen, die man sich nie vorstellen konnte.

Lulu Helbæk und Simone Ferrari, die zum ersten Mal mit Cirque du Soleil kollaborieren, erklären: "Als Europäer sind wir begeistert und geehrt, die erste dauerhafte Cirque du Soleil-Show in Europa zu produzieren. Damit wird für uns ein Traum wahr. Das Projekt kommt für uns in einer Lebensphase, wo wir das dringende Verlangen verspüren, über die Ergründung des Unbekannten zu reden - ein fundamentaler Prozess für die Evolution der Menschheit und ihrer Gesellschaften. Als Kreativschaffende ist es uns ein Anliegen, die in jeder Figur verborgene Menschlichkeit ans Licht zu bringen, ihre Widersprüche und ihr Sehnen nach einer Welt zu zeigen, die sie sich bisher noch nie vorstellen konnten. Diese Show wird dich inspirieren und in eine neue Welt transportieren. Wir laden das Publikum ein, sich fallen zu lassen und eine neue, unbekannte Realität zu entdecken, wo der Himmel nicht zur greifbar ist, sondern das Streben danach die Welt verändert."

Show-Team

Das Kreativteam der 21. dauerhaften Cirque du Soleil-Show im Überblick:

Erste ausführende Produzentin Yasmine Khalil

Vice President, Creation Daniel Fortin

Herstellungsleitung Nathalie Enault

Kreativdirektor Daniel Ross

Bühnenregie und Buch Lulu Helbæk und Simone Ferrari

Set und Requisiten Jean Rabasse

Kostüme Elen Ewing

Human Performance Jérôme Le Baut

Akrobatikausrüstung Ewen Seagel

Sound Jean-Michel Caron

Produktionsleitung Inigo Alonso Ezcurdia





KartenCirque du Soleil NYSA





, die erste dauerhafte Cirque du Soleil-Show in Europa, feiert am 28. Oktober 2020 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin Premiere. Karten können ab sofort auf www.cirquedusoleil.com/nysa bestellt werden.





PartnerCirque du Soleil NYSA





bedankt sich bei seinem Official Automobile Partner SKODA.



Informationen zur Cirque du Soleil Entertainment Group





Cirque du Soleil NYSA ist die 21. dauerhafte Show und die 52. Eigenproduktion von Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Entertainment Group ist ein globaler Marktführer im Live Entertainment. Neben der Produktion von weltbekannten Shows, die Zirkuskunst neu definieren, beschäftigt sich die kanadische Truppe kreativ mit einer Vielzahl anderer Unterhaltungsformen, darunter Multimedia-Produktionen, immersive Erlebnisse, Themenparks und besondere Events. Sie beschäftigt derzeit 4.500 Mitarbeiter aus fast 70 Ländern. Über die individuellen Projekte hinaus bemüht sich die Cirque du Soleil Entertainment Group, durch Kreativität und Kunst für Menschen, Communitys und den Planeten positive Impulse zu geben. Weiter Informationen zur Cirque du Soleil Entertainment Group finden Sie unter CDSentertainmentgroup.com.





Informationen zu Live Nation





Live Nation Entertainment ist das weltweit führende Live-Entertainment- und eCommerce-Unternehmen. Live Nation setzt sich aus vier Marktführern zusammen: Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group und Live Nation Network. Ticketmaster.com ist der internationale Event-Ticketing-Führer und eine der fünf größten eCommerce-Sites mit monatlich über 26 Millionen individuellen Besuchern. Live Nation Concerts produziert jedes Jahr rund um die Welt über 20.000 Shows für mehr als 2.000 Künstler. Front Line ist das weltweit führende Künstler-Management-Unternehmen und vertritt über 250 Künstler. Gemeinsam mit diesen Firmen bedient Live Nation Network als führender Anbieter von Entertainment-Marketing-Lösungen weltweit über 800 Werbekunden. Diese erhalten Zugang zu den 200 Millionen Verbrauchern, die jährlich die Live Nation-Veranstaltungen und die digitalen Plattformen besuchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.livenation.com/investors.

