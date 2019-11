Cornelius Obonya neuer Präsident der Aktion gegen den Antisemitismus

Cornelius Obonya zum Präsidenten der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich gewählt

Wien (OTS) - Cornelius Obonya ist neuer Präsident der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Der bekannte Schauspieler folgt in dieser Funktion Kammerschauspielerin Elisabeth Orth. Die Aktion wird weiterhin alle Formen des Antisemitismus in den Blick nehmen: von rechts, von links und von islamischer Seite.

Die Aktion wurde 1955 als eine unabhängige, überparteiliche Vereinigung gegründet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Veranstaltungen, Presseaussendungen und Publikationen auf antisemitische Äußerungen und Ereignisse zu reagieren. Darüber hinaus soll mittels breiter Aufklärungsarbeit das kritische Bewusstsein gegenüber allen Formen des Judenhasses geschärft werden.

