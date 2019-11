Wiener Tierschutzverein: Christkind für Tiere

Alle Jahre wieder: Tieren mit einem kleinen Geschenk eine große Freude machen. Die Christkind-Aktion des Wiener Tierschutzvereins startet.

Vösendorf (OTS) - Tierheimtieren zu Weihnachten eine Freude machen: Das ist der Sinn der Christkind-Aktion des Wiener Tierschutzvereins (WTV), die sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut und auch heuer wieder stattfindet. Von 24. November bis zum 22. Dezember 2019 können die tierischen Schützlinge des WTV in Vösendorf beschenkt werden. Zur Auswahl stehen rund 200 Tiere, darunter Hunde, Katzen, Kleintiere oder Ziervögel. Der Fokus liegt aber besonders auf so genannten Langsitzern, sprich Tieren, die schon länger im WTV auf ein neues Zuhause warten. Auch Nutz- oder Wildtiere, die aktuell im WTV beherbergt werden, können beschenkt werden.

So funktioniert es

Man wählt auf der WTV-Website seinen ganz persönlichen Schützling aus und erhält den Wunschzettel des Tieres samt Postetikett für das Paket per Mail. Die Christkinder gehen nun shoppen und erfüllen ihrem Schützling einen, mehrere oder sogar alle Wünsche der Wunschliste. Das verpackte Geschenk kann anschließend per Post an den WTV gesendet oder persönlich im Foyer abgegeben werden. Für Fragen steht das „Christkind-Büro“ im Aktionszeitraum telefonisch von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 11:00 Uhr unter 0699 16 60 40 36 oder per Mail unter christkind @ wiener-tierschutzverein.org zur Verfügung.

Neu 2019: Geschenke Drop-Off & Gewinnspiel

Zusätzlich zum Postversand und der Abgabe im WTV gibt es heuer noch eine Möglichkeit für die Christkinder, ihre Geschenke abzugeben: Beim Weihnachts-Pop Up Store von „Bruno & Leo“ im Einkaufszentrum Galleria in Wien-Landstraße (im Zeitraum von 29.11. bis 24.12., Öffnungszeiten Mo – Fr (10:00 bis 19:00 Uhr) sowie Sa (9:00 – 18:00 Uhr)). Neu ist auch ein Gewinnspiel zur Christkind-Aktion: Wöchentlich werden unter allen teilnehmenden Christkindern, die sich online für ein Tier registriert haben, Goodies verlost. Die Christkind-Aktion ist zudem Teil der Initiative „Giving Tuesday“, dem Wohltätigkeits-Pendant zum „Black Friday“.

Alle Infos zur Christkind-Aktion

