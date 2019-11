Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 22.11.: „Krypto-Währungen: Facebook versetzt Politik und Bankenwelt in Aufruhr“

Wien (OTS) - Krypto-Währungen sind Thema des von Maria Kern gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 22. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Vor etwa zehn Jahren wurde die erste Krypto-Währung geschaffen. Sie heißt Bitcoin und ist bis heute die bekannteste unter den digitalen Währungen, die auf der so genannten Blockchain-Technologie basieren. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben Krypto-Währungen hauptsächlich als Anlage-Produkt gedient - und daher für wenig Aufregung gesorgt. Doch seit Facebook angekündigt hat, mit einem Projekt namens Libra in den digitalen Geldmarkt einzusteigen, hat sich das schlagartig geändert. Notenbanker und Politiker aus ganz Europa und den USA sind alarmiert. Warum aber ist die Aufregung um Libra so groß? Und was unterscheidet die geplante Facebook-Währung von anderen Digital-Währungen? Maria Kern hat in der Oesterreichischen Nationalbank sowie im Institut für Krypto-Ökonomie an der Wiener Wirtschaftsuniversität nachgefragt und auch eine Plattform für digitale Währungen besucht, um Antworten auf die zentralen Fragen rund um Krypto-Coins & Libra zu bekommen.

