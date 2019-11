Rätsel um berühmte Flugpionierin gelüftet? National Geographic präsentiert die Dokumentation "Amelia Earhart - Suche nach einer Legende" am 24. November (FOTO)

Dr. Robert Ballard wurde weltbekannt, als er im Jahr 1985 im Nordatlantik das Wrack der Titanic aufspürte. Nun widmet sich der renommierte Unterwasserforscher und National Geographic Explorer der US-amerikanischen Flugpionierin Amelia Earhart. Sie verschwand 1937 spurlos bei dem Versuch, als erster Mensch in einem Flugzeug die Erde am Äquator zu umrunden. Seitdem ranken sich zahlreiche Mythen um ihr Verschwinden. Bis heute ist ungeklärt, welches Schicksal sie wirklich ereilte. Dr. Ballard und sein Team begeben sich auf eine wissenschaftliche Expedition, um dieses Rätsel endlich zu lösen. Finanziert wurde das Vorhaben zu gleichen Teilen von National Geographic Partners und der National Geographic Society.

National Geographic präsentiert die 90-minütige Dokumentation "Amelia Earhart - Suche nach einer Legende" am 24. November um 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "Amelia Earhart - Suche nach einer Legende"

Die US-amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart unternimmt 1937 den Versuch, als erster Mensch in einem Flugzeug die Erde am Äquator zu umrunden. Nach Zwischenlandungen in Brasilien, Westafrika, Kalkutta, Rangun und Lae hat sie bereits einen Großteil der Strecke zurückgelegt. Doch auf dem Weg zum letzten Zwischenstopp, einer nur 1,87 Quadratkilometer großen Insel im Pazifischen Ozean, bricht der Funkkontakt zur ihr und ihrem Navigator Fred Noonan plötzlich ab. Trotz aller Bemühungen konnten bis heute weder sie noch ihr Flugzeug gefunden werden. Seitdem ranken sich zahlreiche Mythen um die legendäre Flugpionierin: Überlebte sie ihren Absturz und verbrachte sie ihre letzten Tage verschollen auf einer einsamen Pazifikinsel? Stürzte sie über den Marshall-Inseln ab und wurde daraufhin von Japanern gefangen genommen? Oder kehrte sie wohlbehalten mit neuer Identität in die USA zurück? Der Unterwasserarchäologe Dr. Robert Ballard und sein Team haben es sich zum Ziel gemacht, mithilfe modernster Technologien und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse herauszufinden, welches Schicksal Earhart wirklich ereilte. Die Suche wurde an Bord des Explorationsschiffs EV Nautilus unter der Leitung von Chief Operating Officer und Expeditionsleiter Allison Fundis durchgeführt. Fredrik Hiebert, Archäologe der National Geographic Society, schloss sich ebenfalls Ballard an und leitete ein Team an, das auch an Land nach Anzeichen und Hinweisen suchte. Die einmonatige Expedition, deren Startpunkt der polynesische Inselstaat Samoa darstellte, begann am 7. August dieses Jahres. Ziel war das abgelegene pazifische Atoll namens Nikumaroro in der Republik Kiribati. Nikumaroro ist Teil der Phoenix Island Protected Area, eines der größten und tiefsten Meeresschutzgebiete der Erde. Die Dokumentation zeigt zudem, wie Earhart, die als erste Frau 1932 die prestigeträchtige "Special Gold Medal" der National Geographic Society erhielt, mit ihrem politischen Engagement als Frauenrechtlerin wichtige Akzente setzte und so zum Vorbild vieler Menschen wurde.

Sendetermine:

- "Amelia Earhart - Suche nach einer Legende" am 24. November um

21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der

Megathek auf MagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

