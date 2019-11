Presseeinladung: Zarfl stellt zwei Studien zur Zukunft der Pflege vor

Studien zur Bedarfsprognose für Pflegepersonal und zur Finanzierung der Langzeitpflege werden am 25. November im Museum für angewandte Kunst (MAK) präsentiert

Wien (OTS/BMASGK) -



Studienpräsentation zur Bedarfsprognose für Pflegepersonal und zur

Finanzierung der Langzeitpflege



Das Sozialministerium stellt am 25. November die beim Institut für

Höhere Studien (IHS) in Auftrag gegebene Studie „Zukünftige

Finanzierung der Langzeitpflege – Ansatzpunkte für Reformen“, sowie

die von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) erstellte erste

umfassende Studie zur „Pflegepersonal Bedarfsprognose für

Österreich“ im Rahmen einer Pressekonferenz vor.



Es informieren:



- Sozialministerin Brigitte Zarfl

- Martin Kocher und Monika Riedel (IHS)

- Herwig Ostermann und Elisabeth Rappold (Gesundheit Österreich

GmbH)



Die Vertreterinnen und Vertreter der Presse werden um Anmeldung per

E-mail unter kommunikation @ sozialministerium.at gebeten



Datum: 25.11.2019, um 09:00 Uhr



Ort:

MAK MAK-Lounge

Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Pressereferentin Mag.a Veronika MARIA

Tel.: +43 (1) 71100-86 2480

e-mail: pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium