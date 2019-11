Westbahn-Anzeige: vida um Sicherheit von Personal und Fahrgästen besorgt

Gewerkschaft fordert höhere Standards bei Ausbildung von TriebfahrzeugführerInnen und mehr Personal für die Eisenbahnsicherheitsbehörde

Wien. (OTS) - „Wir sind sehr um die Sicherheit des fahrenden Personals und der Fahrgäste im Eisenbahnbereich besorgt“, kommentiert Günter Blumthaler, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida einen Bericht in der heutigen Ausgabe des „Kurier“. Laut dem Zeitungsartikel ermittle die Justiz wegen Vorwürfen bezüglich Sicherheitsproblemen und gefälschter Lokführerzeugnisse gegen den privaten Eisenbahnbetreiber Westbahn. Die von zwei Lokführern in den Anzeigen dokumentierten Vorwürfe sollen so massiv gewesen sein, dass auch das Verkehrsministerium Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Wien erstattet habe.

„Unsere Sorgen bezüglich der Sicherheit haben wir umgehend in einem ersten Schritt in einem Schreiben an das Verkehrsministerium zum Ausdruck gebracht, da im Kurier-Artikel auch berichtet wird, dass eisenbahnrechtliche Bestimmungen wie auch Arbeitnehmerschutzbestimmungen trotz Meldungen von Beschäftigten an die Verantwortlichen der Westbahn Management GmbH bewusst übergangen worden sein sollen“, so Blumthaler weiter.

„Da immer mehr Eisenbahnverkehrsunternehmen am Markt tätig sind, bekräftigen wir seitens der Gewerkschaft vida unsere Forderungen nach einer personellen Aufstockung der Eisenbahnsicherheitsbehörde. Hierfür wäre die Umsetzung einer österreichischen ‚Eisenbahnpolizei‘, angelehnt an jene Modelle in der Schweiz bzw. Deutschland, zweckmäßig“, fordert Blumthaler.

„Diese Maßnahmen erachten wir als dringend notwendig, damit solchen vermeintlichen Praktiken wie im aktuellen Fall der Westbahn Management GmbH besser entgegengewirkt werden kann. Unabhängig vom aktuellen Fall der Westbahn dürfen solche Praktiken in der Eisenbahnbranche nicht Einzug halten und sind durch entsprechende Maßnahmen der Behörde abzustellen“, betont Blumthaler.

Um die hohen Sicherheitsstandards in der Eisenbahnbranche nicht zu untergraben, bedürfe es einer Neubetrachtung der gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildung der Eisenbahnbeschäftigten. Alle Ausbildungseinrichtungen, die diese wichtigen Standards einhalten, sollten auch Förderungen der öffentlichen Hand erhalten. Ziel sei es jedenfalls, die vorbildlichen Ausbildungsstätten, wie etwa die Bahnakademie der LogServ oder das ÖBB-Bildungszentrum als Branchenstandards weiter zu etablieren, so Blumthaler, der auch fordert, „die Ausbildung der TriebfahrzeugführerInnen in der Eisenbahn- Eignungs- und Prüfungsverordnung einheitlich zu Regeln.“





