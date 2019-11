Alfons Haider zu Gast bei „Vera“ – am 22. November in ORF 2

Außerdem: Der Leidensweg eines Stalkingopfers

Wien (OTS) - Alfons Haider ganz privat – am Freitag, dem 22. November 2019, ist der Entertainer um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „Vera“ zu Gast. Im Gespräch mit Vera Russwurm erzählt er über das Älterwerden und den Umgang mit anderen Generationen. Außerdem nimmt Dr. Monika Wogrolly im Studio Platz. Die Psychotherapeutin erzählt, wie sie Opfer einer Cyber-Stalkerin wurde und welche Auswirkungen das auf ihr Leben hatte.

„Vera“ am 22. November in ORF 2

Zwei Tage vor seinem 62. Geburtstag geht es bei Vera Russwurm weniger um Glanz und Glamour, der Alfons Haider seit Jahrzehnten beruflich begleitet, sondern um ein Thema, das fast jeden trifft: um das Älterwerden und den Umgang mit anderen Generationen – in Alfons Haiders Fall sein Zusammenleben mit seiner 83-jährigen Mutter Anna.

Die Grazer Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolly wollte aufgrund stark beeinträchtigter Lebensqualität nicht länger Opfer einer Cyber-Stalkerin sein, die sie seit Herbst 2017 mit bis zu 100 Anrufen und Mails pro Tag belästigte. Sie erstattete Anzeige, doch eine erste Verurteilung – ohne Freiheitsentzug – konnte die Stalkerin in ihrem kriminellen Verhalten nicht stoppen. Erst weitere Anzeigen führten letztendlich zu einer zehnmonatigen, unbedingten Freiheitsstrafe für die Stalkerin, die nach wie vor im Gefängnis sitzt.

