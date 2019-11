„Hutgespräch“ bei „Was gibt es Neues?“ am 22. November in ORF 1

Mit Niavarani, Straßer, Sarsam, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Hut ab vor Oliver Baier und seinem Rateteam heißt es in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 22. November 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1. Der Tag des Hutes ist das Thema und so rätseln Michael Niavarani, Katharina Straßer, Omar Sarsam, Thomas Maurer und Viktor Gernot über Begriffe wie „Hutgespräch“. Thomas Schäfer-Elmayer stellt anlässlich seines Berufsjubiläums die Promifrage: Er möchte wissen, was es im 19. Jahrhundert bedeutet hat, wenn eine „Dame Elefanten hätte“.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

