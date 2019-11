FPÖ-Haider: „EZB-Negativzinsen werden erstmals direkt an Kunden weitergegeben“

„Desaströse EZB-Politik führt direkt zur Enteignung der Sparer“

Wien (OTS) - „Jetzt ist es soweit. Zum ersten Mal gibt eine Bank die Negativzinsen der EZB direkt an ihre Kunden weiter. Das zeigt die Auswirkungen der desaströsen EZB-Politik für Sparer in Europa“, kritisierte heute der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank heftig. Erstmals berechne jetzt eine deutsche Genossenschaftsbank ihren Neukunden ab dem ersten Cent Einlage als „Verwahrungsentgelt“ bezeichnete Strafzinsen in der Höhe von -0,5 Prozent.

„Direkte Negativzinsen sind in Österreich durch ein Urteil des OGH verboten“, so Haider. Die Banken würden die Negativzinsen der EZB jedoch durch Spesen- und Gebührenerhöhungen an ihre Kunden weitergeben. „Mit dieser Politik sollen Sparer mit aller Gewalt in die Hände von Spekulanten getrieben werden. Die Möglichkeit, sich auf herkömmlichen Weg eine kleine Rücklage anzusparen, soll zerstört werden“, erklärte Haider. Die EZB-Politik bedeute nichts anderes als direkte Enteignung aller Sparer. „Ich lehne diese verantwortungslose und unsoziale Politik strikt ab“, so Haider.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at