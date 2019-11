AVISO: ORANGE THE WORLD - Raiffeisenhaus am Donaukanal erstrahlt orange

Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt heuer die weltweite UN-Kampagne „ORANGE THE WORLD“ und setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Wien (OTS) - Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt heuer die Kampagne „ORANGE THE WORLD“, die von der Frauenorganisation der Vereinten Nationen (UN Women) organisiert wird. Dabei werden weltweit markante Gebäude orange illuminiert, um auf Frauen aufmerksam zu machen, die Opfer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt sind. Während der Kampagnenzeit von 25. November bis 10. Dezember ist das Raiffeisenhaus am Donaukanal zwischen 17.00 Uhr und Mitternacht als weit sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen orange beleuchtet. Raiffeisen NÖ-Wien trägt diese Kampagne der UN Women ganz bewusst mit, weil damit das Thema verstärkt in das Bewusstsein der Menschen gerückt wird.

Über „ORANGE THE WORLD“

Die Kampagne „ORANGE THE WORLD“ ist ein Projekt der UN Women, der Frauenorganisation der Vereinten Nationen und richtet sich gegen Gewalt an Frauen. Das UN-Women Nationalkomitee Österreich nahm 2017 erstmals an der weltweiten Bewusstseinsinitiative teil. Die Aktion läuft insgesamt 16 Tage lang: Sie startet am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und endet am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. In dieser Zeit werden jedes Jahr weltweit Gebäude oder Monumente orange beleuchtet.

Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien:

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H. ist als eine der größten Beteiligungsholdings in Österreich in den Geschäftsfeldern Agrar, Bank, Infrastruktur und Medien tätig. Zu den wesentlichsten direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisen Bank International, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, via LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST: café+co und GoodMills Group sowie AGRANA, NÖM, STRABAG und KURIER.

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine Genossenschaft und steht im mehrheitlichen Eigentum der niederösterreichischen Raiffeisenbanken, weitere Eigentümer sind u.a. die niederösterreichischen Lagerhausgenossenschaften. Ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag entsprechend nehmen die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und die nieder-österreichischen Raiffeisenbanken ihre Verantwortung gegenüber der regionalen Bevölkerung und der regionalen Wirtschaft wahr. Dies zeigt sich insbesondere auch in regionalen Aktivitäten und Sponsorings.

Über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG ist eine moderne Regional-, Verbund- und Kommerzbank im Osten Österreichs mit rund 266.000 Kunden. Als Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken unterstützt sie diese in sämtlichen Belangen des Bankgeschäfts. Die 56 selbstständigen niederösterreichischen Raiffeisenbanken betreuen mit einem Marktanteil von 42 Prozent insgesamt 974.000 Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Berger

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +43-1-21136-2421

E-Mail: michaela.berger @ rh.raiffeisen.at