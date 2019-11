Rat auf Draht mit neuem Online-Auftritt

Zugriffe auf die Website von Rat auf Draht steigen. Immer mehr Jugendliche informieren sich über das Smartphone. Bewährte Themen erscheinen ab sofort im neuen Design.

Wien (OTS) - Rat auf Draht ist die wichtigste Helpline für junge Menschen in Österreich. 24 Stunden am Tag hat das Expertenteam ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche in Not, seit über 30 Jahren. „Wir beraten aber nicht nur über das Telefon“, sagt Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht. „Wir holen die Jugendlichen dort ab, wo sie ohnehin viel Zeit verbringen: im Internet.“

Bis Ende Oktober 2019 verzeichnete Rat auf Draht über 2 Millionen Zugriffe auf die Website. Das sind rund 950.000 Zugriffe mehr als im gesamten Kalenderjahr 2018. 4.100 Beratungen wurden im heurigen Jahr online oder via Chat durchgeführt. Die Zahlen unterstreichen die hohe Bedeutung der Online-Kommunikation. „Die persönliche Beratung über das Telefon bleibt natürlich weiterhin wichtig, aber wir freuen uns, dass wir mit der Online und Chat Beratung eine Alternative etablieren konnten, für all jene, die sich lieber schriftlich informieren!“

Auf mobile Nutzung abgestimmt

Seit Kurzem erscheint die Website nun in neuem Glanz. Sie wurde an das aktuelle Corporate Design von Rat auf Draht angepasst. Damit wird sichergestellt, dass der Online-Auftritt übersichtlich und für die jungen Nutzerinnen und Nutzer einfach zu bedienen ist. Besonders Augenmerk wurde darauf gelegt, dass auch das mobile Erscheinungsbild passt: „78 Prozent der Zugriffe kommen mittlerweile übers Smartphone. Das mussten wir natürlich auch in unserer Darstellung berücksichtigen“, so Satke.

Die Website informiert junge Menschen zu unterschiedlichen Themen. Die meistgeklickten Artikel in diesem Jahr beschäftigten sich etwa mit Suizidgedanken, Altersunterschied in der Liebe, Sex und sexueller Orientierung gefolgt von einem Artikel zum Thema Schule.

Rat auf Draht ist Österreichs wichtigster Notruf für Kinder und Jugendliche. Er wird von SOS-Kinderdorf überwiegend aus Spenden finanziert.



www.rataufdraht.at | www.sos-kinderdorf.at





