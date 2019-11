Gerti Reiss Schulungspreis 2019 von Sanofi geht an „wir sind diabetes"

Wien/Salzburg (OTS) - Anlässlich des Weltdiabetestags 2019 wurde am 21. November 2019 bereits zum neunten Mal der mit EUR 5.000,- dotierte Gerti Reiss Schulungspreis von Sanofi in Salzburg vergeben. Ausgezeichnet werden dabei vorbildliche Initiativen und Projekte im Bereich der Diabetesschulung und Kompetenzvermittlung.

Der Preis ging in diesem Jahr an den Verein „wir sind diabetes - die neue Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich“, mit ihrem Projekt zur Einrichtung ihrer Homepage als Awarenesstool und Schulungsplattform für Menschen mit Diabetes, Mitglieder von Selbsthilfegruppen und deren Leiter.

Überreicht wurde die Auszeichnung vom Zweiten Landtagspräsidenten Dr.med. Sebastian Huber, sowie Prim. Doz. Dr. Harald Stingl, Leiter der Abteilung Innere Medizin am Landesklinikum Melk.

„Wir haben uns mit der Gründung des neuen Dachverbands der Diabetes Selbsthilfe zum Ziel gesetzt, erstmals alle Selbsthilfegruppen und somit die Stimmen aller Diabetespatientinnen und -patienten in Österreich zu vereinen und mit gemeinsamer Kraft für unsere Anliegen einzutreten. Wir freuen uns in dieser wichtigen Anfangs- und Aufbauphase sehr über die Auszeichnung unseres Projekts mit dem Gerti Reiss Schulungspreis“, so Karin Duderstadt, Geschäftsführerin von „wir sind diabetes“.

„Diabetes gehört zu den am weitest verbreiteten Zivilisationskrankheiten unserer Gesellschaft. Durch die neue digitale Schulungs- und Awarenessplattform hat ‚wir sind diabetes‘ eine enorme Reichweite und kann die Patientinnen und Patienten, die sich unter der neuen Dachorganisation zusammengeschlossen haben, mit gebündelter Kraft vertreten und Interessierte sowie Betroffene über die Grenzen der Selbsthilfeorganisationen hinaus informieren und schulen. Der Gerti Reiss Schulungspreis leistet einen entscheidenden Beitrag zum gelungenen Start dieses Projektes“, unterstreicht auch der Zweite Landtagspräsident Dr.med. Sebastian Huber, der in Vertretung von LH-Stv. Dr. Christian Stöckl den Preis überreicht, die Bedeutung von weitreichenden Schulungs- und Awarenessmaßnahmen.

Dr.in Katharina Hauer, Country Medical Chair von Sanofi Österreich, ergänzt: „Ganz im Sinne der Namensgeberin hat Sanofi es sich mit dem Gerti Reiss Schulungspreis zur Aufgabe gemacht, das Wissen und die Weiterbildung, speziell zum Thema Diabetes, stetig weiterzuentwickeln und zu fördern.“ Die Präsidentin der Österreichischen Diabetes Gesellschaft, Univ.-Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer, abschließend: „Das diesjährige Sieger-Projekt passt mit seinem Ziel des Aufbaus einer digitalen Schulungsplattform und dem Zusammenschluss mehrerer Diabetes Selbsthilfeorganisationen ganz zum diesjährigen Motto der Jahrestagung „Diabetes vernetzt“ der Österreichischen Diabetes Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt hier vorgestellt und durch den Gerti Reiss Schulungspreis gefördert wird.“

Mehr Infos zum diesjährigen Preisträger: https://www.wirsinddiabetes.at/

Über den Gerti Reiss Schulungspreis

Gertrude Reiss war eine langjährige verdienstvolle Mitarbeiterin von Sanofi und bis zu ihrem frühen Tod eine hervorragende und engagierte Diabetesberaterin und Mentorin. Ihr Ziel war es, chronisch kranke Menschen durch Therapiekompetenz im Bereich Diabetes und metabolisches Syndrom zu unterstützen. Mit dem „Gerti Reiss Schulungspreis“ soll die Existenz der von ihr geschaffenen Strukturen sowie deren Weiterentwicklung und fortlaufende Evaluation und Veröffentlichung gesichert werden. Eine unabhängige Fachjury bestimmt jährlich den Gewinner der eingereichten Projekte. www.gertireisspreis.at

