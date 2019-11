Die Stadt & Du. Entdecke Wien auf Schritt und Tritt.

Wien (OTS) - Das neue Programm zur Mobilitätsbildung „Die Stadt & Du“ vermittelt Volkschulkindern, wie schön es ist, sich aktiv, sicher und klimaschonend durch die Stadt zu bewegen. Das kostenlose Angebot für Volksschulen umfasst pädagogisches Material zu den Themen Schulweg, Grätzl entdecken und Radfahren.

In den Volksschulen werden Kinder darauf vorbereitet, den Schulweg selbstständig zurückzulegen, sicher am Fahrrad unterwegs zu sein und aufmerksam durchs Leben zu gehen. Das Mobilitätsbildungsprogramm „Die Stadt & Du“ unterstützt Pädagoginnen und Pädagogen dabei: mit Unterrichtsmaterialien und spannenden Kursangeboten. Vermittelt wird den Kindern das Thema Straßenverkehr mit all seinen Aspekten, vor allem Sicherheit, Gesundheit und Klimaschutz. Entwickelt wurde das Bildungsprogramm von der Mobilitätsagentur Wien, unterstützt von der Bildungsdirektion und Partnern wie Polizei, Wiener Linien und ÖAMTC. Die Nachfrage ist enorm, in den letzten beiden Wochen wurden bereits über 230 „Die Stadt & Du“ Unterrichtsboxen von VolksschulpädagogInnen bestellt.

Vizebürgermeisterin und Klimastadträtin Birgit Hebein: „Ein Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad kann gemeinsam mit den KlassenkollegInnen zurückgelegt werden, macht Spaß und ist gelichzeitig gut für’s Klima. Kinder in Wien sollen ihre täglichen Wege sicher und selbstbewusst antreten - die „Stadt&Du“ ist ein Schritt, um sie dabei bestmöglich zu unterstützen.“

Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien erklärt einen der Beweggründe, schon bei den Volksschulkindern anzusetzen: Wir wollen den Kindern die Kompetenzen geben, sich gesund und klimaverträglich in der Stadt zu bewegen. Dazu gehört auch gut und sicher Radfahren zu können.“



Mit „Die Stadt &Du. Entdecke Wien auf Schritt und Tritt“ gibt es erstmals in Wien ein Mobilitätsbildungsprogramm. Es besteht aus drei Unterrichtsboxen. Die Schulweg-Box unterstützt Kinder, sicher zu Fuß zur Schule zu kommen. Die Grätzl-Box macht neugierig, das Schulumfeld zu entdecken und schult das selbstständige unterwegs sein. Die Fahrrad-Box baut Radfahrkompetenzen auf und schließt mit der freiwilligen Radfahrprüfung ab.

Petra Jens, Fußverkehrsbeauftragte entwickelte „Die Stadt & Du“ mit: „Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Experten für ihre Anliegen. Zwei der wichtigsten Themen für sie sind Umwelt und Verkehr. Sie wollen in einer Stadt leben, in der sie umweltfreundlich und sicher unterwegs sein können. „Die Stadt & Du“ bietet den Pädagoginnen, Pädagogen und den Kindern die Möglichkeit sich im Unterricht mit diesen Themen auseinanderzusetzen.“

Das Verkehrs- und Mobilitätsbildungsprogramm „Die Stadt & Du. Erlebe Wien auf Schritt und Tritt“ wird von der Bildungsdirektion der Stadt Wien, Polizei und den Partnern, AUVA, ARBÖ, Wiener Linien, Radlobby Wien, Schulterblick – der Wiener Radfahrschule, Easy Drivers, Klimabündnis Österreich, Büchereien Wien und ÖAMTC unterstützt.

Die Materialien zu „Die Stadt & Du. Entdecke Wien auf Schritt und Tritt“ sind kostenlos und können bei der Mobilitätsagentur Wien bestellt werden. Details zum Mobilitätsbildungsprogramm und Bestellung unter www.diestadtunddu.at

In der Volkschule Vereinsgasse im 2. Bezirk haben Vizebürgermeisterin Hebein, Fahrradbeauftragter Blum und Fußverkehrsbeauftragte Jens die Unterrichtsmaterialien persönlich vorbeigebracht. Fotos unter: https://we.tl/t-POXWVMvpRu (PID/Fürthner)



Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Ivancsits, MA

Mobilitätsagentur Wien

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

kathrin.ivancsits @ mobilitaetsagentur.at

Tel: 01/4000 49 908



Theresa Vonach, MSc

Mediensprecherin der Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

theresa.vonach @ wien.gv.at

Tel: 01/4000 81691