„Wir haben das auch alles nicht gehabt und haben auch gerade Glieder“- NEOS-Steiermark entsetzt über LH-Aussage zu Kinderbetreuung

Swatek: „Diese Aussage zeigt die Zukunftsvergessenheit des Landeshauptmannes. Am kommenden Sonntag geht es um beste Bildung ab dem Kindergarten.“

Graz (OTS) - Entsetzt und verständnislos reagiert NEOS-Steiermark Spitzenkandidat Niko Swatek auf die gestrige Aussage von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zu den Steirischen Bildungskennzahlen in der Diskussion der Spitzenkandidat_inne auf Puls4 und Krone TV.



Mit den Fakten über das mangelnde Angebot an Kinderbetreuungsplätzen für Ein- bis Dreijährige konfrontiert, reagierte der ÖVP-Spitzenkandidat mit den Worten: „Wir haben das auch alles nicht gehabt und haben auch gerade Glieder“. Für NEOS-Landessprecher Swatek lässt diese Reaktion tief blicken: „Diese Aussage zeigt die Zukunftsvergessenheit des Landeshauptmanns. Der Ansatz ‚das war immer schon so‘ bringt das Land nicht weiter. Wir dürfen nicht länger akzeptieren, dass jedes vierte Kind in der Steiermark nicht ausreichend lesen und schreiben kann.“ Darüber hinaus „sei der Mangel an flexibler Kinderbetreuung bekanntlich ein wesentlicher Grund für die anhaltende Landflucht“, ergänzt der pinke Spitzenkandidat.



Steiermark Schlusslicht bei Kinderbetreuung



„Die Steiermark liegt bei der Betreuungsrate von unter 3-Jährigen im Österreichvergleich auf dem vorletzten Platz. Die Position als Schlusslicht ausgerechnet in diesem Bereich ist eine Schande für ein Zukunfts-Bundesland“, so Swatek. Bei der Landtagswahl am Sonntag gehe es um „beste Bildung ab dem Kindergarten“. Fehlende Kindergartenplätze hieße fehlende Zukunftschancen für die nächste Generation. Fortschritte in diesem Berech "sind nur mit NEOS im Landtag garantiert".



Rückfragen & Kontakt:

Julian Steiner

+43 664 88782402

julian.steiner @ neos.eu

www.neos.eu