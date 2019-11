ÖHV-Kongress: Zu Wasser, am Land, in der Luft

Ganz im Zeichen der Inszenierung steht auch das exklusive Rahmenprogramm beim ÖHV-Kongress im Festspielhaus Bregenz und an Board der MS Sonnenkönigin.

Wien (OTS) - „Für viele ist es ja das eigentliche Highlight“, verweist Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), mit Augenzwinkern auf das Rahmenprogramm des ÖHV-Kongresses von 12. bis 14. Jänner in Bregenz. Los geht es dort, wo normalerweise die Hochkultur im Ländle zelebriert wird – im Festspielhaus Bregenz: „Wobei hoch ein gutes Stichwort ist. Neben der schwerelosen Show des Cirque du Soleil-Duos ‚Elja‘ erwarten die Gäste wie immer auch kulinarische Höhenflüge. Diesmal schwingen die amtierenden Kochweltmeister des österreichischen Jugendnationalteams unter der Führung von Mike Pansi die Löffel“, so Gratzer weiter.

Schiff ahoi am Bodensee

Für den Hauptabend hat man sich dieses Jahr etwas ganz besonderes Einfallen lassen: „Es wird am Bodensee an Bord des exklusiven Event- und Charterschiff MS Sonnenkönigin gefeiert“, freut sich der Generalsekretär. Das Schiff, das für sich schon eine Inszenierung ist, zählt zu den ausgefallensten Locations des Bodenseeraums und bietet den Gästen ein einmaliges Ambiente. Musikalisch begleitet wird die Ausfahrt von den The Monroes, die die gute alte Zeit des Rock and Rolls wiederaufleben lassen.

Weitere Informationen zum ÖHV-Kongress 2020 in Bregenz finden Sie unter www.oehv-kongress.at

