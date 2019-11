Grüne Wien/Kraus: Kühlere Wohnungen durch Förderung für Sonnenschutz

Wien (OTS) - „Die Klimakrise hat ganz konkrete Auswirkungen für das Leben in unserer Stadt. Wirklich spürbar ist das in den Sommermonaten, wenn eine Tropennacht die andere, ein Hitzetag den nächsten jagt. Der Sommer 2019 war österreichweit der zweitheißeste in der Messgeschichte - für die Bundeshauptstadt Wien der heißeste. Knapp 40 Tropennächte hatten darüber hinaus zur Folge, dass die Stadt auch in der Nacht kaum abkühlt. Der nächste Sommer kommt und es ist wahrscheinlich, dass die Anzahl der Hitzetage weiterhin steigt. Darum wird für das Jahr 2020 eine eigene Förderung für außenliegenden Sonnenschutz (Rollläden, Jalousien und Co) mit einer Gesamtsumme von 6 Millionen Euro ins Leben gerufen“, so Peter Kraus, Stadtplanungssprecher der Grünen Wien.

„Wenn die Sommer immer heißer werden kann die Lösung nicht sein, dass wir alles mit Klimaanlagen zupflastern, die dann wieder mehr Energie verbrauchen und nur für einen Teil der Bevölkerung überhaupt leistbar sind. Außenliegender Sonnenschutz ist da eine viel klügere Lösung“, so Kraus.

Mit der neuen Förderung unterstützt die Stadt die Nachrüstung von Sonnenschutz an Fenstern (und Balkontüren) mit einem Zuschuss von 50 Prozent der Kosten und mit maximal 1.500 Euro pro Wohneinheit. Zum Erhalt einer Förderung muss das nachzurüstende Gebäude mehr als 20 Jahre alt sein und die Rechnung und ein Qualitätsnachweis müssen in der MA50 vorgelegt werden. MieterInnen müssen zudem die Zustimmung der HauseigentümerIn einholen. Die Förderung steht selbstverständlich auch und gerade Gemeindebau-MieterInnen offen. Innerhalb von Schutzzonen ist eine Bewilligung durch die MA 19 notwendig. Die Förderaktion startet mit Beschluss im Gemeinderat im Dezember und läuft bis Ende 2025.

