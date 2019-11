AVISO 25.11.2019, 10 Uhr – Fototermin: Wiener Rathaus setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS) - Die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ beginnt am 25.November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Um 10 Uhr wird Frauenstadträtin Kathrin Gaal gemeinsam mit Polizeipräsident Gerhard Pürstl, GemeinderätInnen und weiteren VertreterInnen die „Terre des femmes“-Fahne und die „White Ribbon“-Fahne am Rathaus hissen – als starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Wiener Rathaus setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Datum: 25.11.2019, 10:00 Uhr

Ort: Rathaus

Eingang Lichtenfelsgasse, 1010 Wien, Österreich

