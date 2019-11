Rotes Kreuz: Sinnvolle Geschenke zu Weihnachten

Wie Sie dieses Jahr Wärme, ein sicheres Zuhause, neue Chancen für Kinder und nachhaltige Hilfe für Verletzte in Ruanda spenden.

Wien (OTS) - „Für viele Menschen ist Weihnachten kein Fest der Freude, weil sie in eine sorgenvolle Zukunft blicken oder am Existenzminimum leben müssen“, sagt Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. „Das Fest, an dem sich arme Menschen auch einmal etwas für sich und ihre Familien leisten wollen, kann sogar zu einer Belastung werden. Wir sollten beim Fest der Liebe nicht auf jene vergessen, die unsere Hilfe brauchen.“



Das Rote Kreuz schnürt deshalb wieder Weihnachtspakete für Menschen, die etwas Sinnvolles schenken wollen: www.roteskreuz.at/weihnachten



Fotos dazu: hier klicken



Wärme schenken, oder ein sicheres Zuhause:



Wenn die Heizkosten steigen oder eine hohe Nachzahlung droht, kann es existenzbedrohend werden, im schlimmsten Fall sogar eine Delogierung drohen: In diesen Fällen hilft die individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes mit einer einmaligen Finanzspritze. In Österreich leben etwa eine Million Menschen am Rande der Armut – mit einem verfügbaren Einkommen von etwa 1000 Euro pro Monat.



3. Dezember = #GivingTuesday



Auch beim weltweiten Tag des Gebens und Spendens, der nach dem Shopping-Tag Black Friday Menschen dazu auffordert, etwas zurückzugeben, ist die individuelle Spontanhilfe vertreten:

https://www.giving-tuesday.at/oesterreichisches-rotes-kreuz/



Bildung schenken:



Wenn Kinder den Anschluss in der Schule verlieren, müssen sie mit einem Nachteil ins Leben starten. Damit das nicht passiert, helfen Ihnen Freiwillige und Pädagogen beim Lernen, Entwickeln und Stärken ihrer Kompetenzen. In den Lernprogrammen des Roten Kreuzes wurden im Schuljahr 2017/2018 mehr als 4.600 Kinder betreut.



Hilfe im Notfall schenken:



In Ruanda gibt es nur wenige Rettungsautos, vor allem aber keine ausgebildeten Sanitäter. Das Rote Kreuz hilft beim Aufbau eines Rettungsdienstes und der Ausbildung neuer Fachkräfte, damit den Menschen im Notfall geholfen werden kann.



