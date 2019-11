Baschkirien intensiviert Wirtschaftskooperationen mit Österreich

Wien (OTS) - Baschkirien, eine der reichsten Republiken Russlands, positioniert sich zunehmend als Wirtschaftsstandort. Die Lasselsberger Group, die Kronospan-Gruppe oder auch die Palfinger-Gruppe sind Beispiele für österreichische Unternehmen, die bereits in Baschkirien sitzen. Seit einigen Monaten eröffnen sich in den Bereichen Landwirtschaft und Abfallwirtschaft weitere Felder der Zusammenarbeit zwischen Österreich und Baschkirien, die im Rahmen des Forums der Wirtschaftskammer Österreich am 20. November nun beschlossen wurden.

Eine wachsende Kooperation zwischen Österreich und der Republik Baschkirien – seit Monaten wurden unterschiedliche Möglichkeiten von den beiden Wirtschaftspartnern besprochen und nun, im Rahmen des Forums der Wirtschaftskammer Österreich, auch unterzeichnet. Eine baschkirische Politik-Delegation war mit 40 mitreisenden russischen Firmen in Wien zu Gast, um über das Investitions- und Wirtschaftspotential der Republik Baschkirien zu informieren und erste Geschäftskontakte zu knüpfen. Mit Erfolg: Unter anderem wurden im Zuge des Forums zwei Memoranden und ein Liefervertrag unterschrieben, die die Wirtschaftskooperationen zwischen Österreich und Baschkirien in Zukunft verstärken:

Die AMA Marketing GmbH plant, mit einer bereits geschaffenen baschkirischen Partnerorganisation zu kooperieren. Schwerpunkt ist ein Wissenstransfer zu Themen wie Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement und -kontrolle, und Zertifizierung. Die Idee dabei ist, das österreichische System AMA zu verstehen und adaptiert auf Baschkirien umzulegen.

Der österreichische Rinderzuchtverband beeindruckte die baschkirische Delegation schon bei einem Besuch vor einigen Monaten mit seinem wissenschaftlichen Ansatz, nicht nur Milch- oder Fleischleistung zu maximieren, sondern eine Kombination zu optimieren. Nun wurde die Lieferung mehrerer tausend österreichischer Zuchttiere nach Baschkirien sowie ein Abkommen zu wissenschaftlicher Begleitung beschlossen.

Zusätzlich eröffnet der Austrian Agricultural Cluster ein Büro im Landwirtschaftsministerium in Ufa. Die Räumlichkeiten werden von der baschkirischen Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt. Durch den erleichterten Zugang zum baschkirischen Markt kann nachhaltig am Know-how führender österreichischer Agrartechnikanbieter partizipiert werden.

Die Wirtschafts-Partner Baschkirien und Österreich

Bereits seit 1992 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Industrie- und Handelskammer Baschkiriens und der Wirtschaftskammer Österreich. Durch die Vertriebskooperation mit XXXLutz seit drei Jahren sind in Österreich zum Beispiel Bürostühle der Firma Metta erhältlich, die in Ufa produziert werden. Im High-Tech-Bereich läuft aktuell das EU-Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren für die Produkte der Firma Potok, die in Ufa Leitungen, Fittings und Sprinklerköpfe aus Kunststoffen und Basalt herstellt.

Mit der Lasselsberger Group, der Kronospan-Gruppe und der Palfinger-Gruppe sitzen aktuell bereits drei österreichische Unternehmen in Baschkirien:

Die Lasselsberger Group produziert in Ufa rund zehn Millionen Quadratmeter Keramikfliesen pro Jahr womit derzeit vor allem der regionale Markt bedient wird. Aufgrund der logistischen Vorteile rücken aber auch andere Regionen, wie Kasachstan, in den Interessensmittelpunkt. Nicht zuletzt deshalb wird die Kapazität des Werkes in Ufa nun annähernd verdoppelt.

Ebenso in Ufa befindet sich seit 2013 ein Werk der Kronospan-Gruppe, in dem jährlich eine Millionen Kubikmeter Spanplatten und ähnliche Produkte produziert werden. Bedient werden die Märkte Volga-Region, Sibirien, Ural, Zentralasien, China, Korea, Japan und Südamerika. Auch hier laufen Projekte zur Kapazitätsverdoppelung sowie zur Installation einer neuen Produktlinie.

Die Palfinger-Gruppe produziert in einem Joint Venture mit KAMAZ (dem größten russischen Nutzfahrzeughersteller, der global auf Platz 11 rangiert) in der Stadt Neftekamsk jährlich 80.000 Hydraulikzylinder für Lkws, Krane und Baumaschinen. Bedient werden der innerrussische Markt ebenso wie der asiatische und lateinamerikanische.

Baschkirien als Wirtschaftsstandort: gestraffte Verwaltung und gute Infrastruktur

Mit seinem eigenen Erdölvorkommen und der petrochemischen Industrie gehört Baschkirien zu den reichsten Republiken Russlands. So zählt diese Region zu einer der führendsten Ölraffinerien und Hauptzulieferer russischer Raffinerien. Die Wirtschaft profitiert von gestrafften Verwaltungsvorschriften und von der Errichtung mehrerer Industrieparks. Aufgrund seiner Lage zwischen Europa und Asien kreuzen sich in Baschkirien wichtige Verkehrs-Korridore auf Schiene, Wasser und Straße, die die Republik als Wirtschaftsstandort zusätzlich hebt.

Investoren profitieren von Sonderwirtschaftszonen, die Bewohnern und angesiedelten Unternehmern spezielle Steuervorteile und vereinfachte administrative Prozesse ermöglichen.

Im Export der Republik liegt der Fokus auf den Produkten der chemischen Industrie (Phenole, Kunststoffe und Kautschuk) sowie Metalle und Metallprodukte. In Summe fallen 55,2 Prozent des baschkirischen Exports im Wert von 2,405 Millionen USD auf Europa ab (Steigerung im Vergleich zu 2017: 100,5 Prozent).

Baschkirien hat ein reiches Mineral-Vorkommen mit mehr als 3.000 Depots und sechzig unterschiedlichen Mineralien. Die Region ist Russlands Hauptproduzent von Natriumcarbonat und Benzol. Mit aktuell rund 1.300 Anlagen, die für die Ölförderung in Betrieb sind, betreibt Baschkirien die größte Öl-Bearbeitung Russlands und ist nach Tyumen und Tatar der drittgrößter Öl-Produzent. Die Erdölförderung der insgesamt 250 Öl-Felder sorgt für beinahe 45 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung der Republik.

