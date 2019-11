Anhaltung eines Drogenlenkers

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 21.11.2019, 01.10 Uhr

Vorfallsort: 10., Weldengasse

Sachverhalt:

Polizisten der Polizeiinspektion Favoritenstraße hielten im Zuge eines Planquadrates einen Fahrzeuglenker an und führten eine Lenker-und Fahrzeugkontrolle durch. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 16-Jährigen, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Darüber hinaus konnten die Polizisten einen starken Cannabis-Geruch wahrnehmen.

Im Zuge der Befragung des 16-Jährigen und seines 21-jährigen Beifahrers versuchte der 16-Jährige zu flüchten. Die Polizisten verfolgten den jungen Mann vom Hebbelplatz über die Rissaweggasse, die Troststraße bis zur Angeligasse. Dort versuchte er sich im Innenhof eines Wohnkomplexes in einem Gebüsch zu verstecken. Dort konnten die Polizisten den Beschuldigten anhalten und festnehmen. Suchtmittel sowie Bargeld wurden sichergestellt. Der 16-Jährige (türkischer Staatsangehöriger) wurde festgenommen und zur Anzeige gebracht. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige Suchtmittel an seinen 21-jährigen Beifahrer verkauft hatte. Der 21-Jährige (österreichische Staatsbürger) wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht.

