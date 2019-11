AVISO: Living Museum „Maximilian1“ - Dauerausstellung in der Hofburg Innsbruck

Innsbruck (OTS/BMDW/BHÖ) - Mit dem Kaiser Maximilian-Gedenkjahr fand auch die erfolgreiche Jubiläumsausstellung „Maximilian I., Aufbruch in die Neuzeit“ in der Hofburg Innsbruck im Oktober 2019 ihren Abschluss. Auf Grund des großen Erfolges dieser besucherstarken Ausstellung und der historischen Bedeutung Kaiser Maximilians I. richtet die Burghauptmannschaft Österreich (BHÖ) mit dem Living Museum „Maximilian1“ eine neue Dauerausstellung in Innsbruck ein. Aufwendige 3D-Animationen, außergewöhnliche Visualisierungen und digitale Rekonstruktionen beleuchten das Leben und die Zeit Kaiser Maximilians I. auf vielfältige Weise und werden durch jährlich wechselnde Sonderausstellung ergänzt. Die Eröffnung findet am 22. November im Beisein von Bundesminister Elisabeth Udolf-Strobl sowie hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern des Landes Tirols statt.

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung der Dauerausstellung „Maximilian1“

in der Hofburg Innsbruck mit folgenden Programmpunkten:

Festakt im Gardesaal der Hofburg Innsbruck mit anschließender Ausstellungseröffnung

Präsentation einer Bronzestatue des Künstlers Prof. Rudi Wach

Ehrung des Künstlers anlässlich seines 85. Geburtstags

Verleihung einer bundesstaatlichen Auszeichnung an Frau Cornelia Zogg-Troller

Exklusiver Preview der Dauerausstellung

Datum: Freitag, 22. November 2019, 10:30 Uhr

Ort: Hofburg Innsbruck, Rennweg 1, 6020 Innsbruck

Es besteht die Möglichkeit für Interviews sowie Film- und Fotoaufnahmen.

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung unter office @ maximilian1.at

Rückfragen & Kontakt:

Burghauptmannschaft Österreich

Öffentlichkeitsarbeit & Medien

Mag. Christian Gepp

+43-664-3928446

gepp.christian @ burghauptmannschaft.at



Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at