Infosys unterstützt ARLANXEO als strategischer IT-Partner für Digital Ecosystem Applications

Düsseldorf, Germany (ots/PRNewswire) - Infosys (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, unterstützt künftig ARLANXEO als strategischer End-to-End-Partner für das Digital Ecosystem Application-Portfolio. ARLANXEO ist ein weltweiter Marktführer bei synthetischen Elastomeren.

- Die Kooperation stärkt Infosys' Position in der europäischen Chemiebranche

Das Unternehmen nutzt im Rahmen der digitalen Transformation S/4HANA als grundlegende, unternehmensweite Plattform - Infosys stellt beim Aufbau dieser nächsten IT-Generation Application Services bereit. Darüber hinaus liefert Infosys IT-Support bestehende aus einem Portfolio von SAP-Cloud- und weitere Anwendungen für das digitale S/4HANA-Ökosystem des Unternehmens. Infosys ist außerdem ab sofort der bevorzugte Partner von ARLANXEO für die gesamte Anwendungsentwicklung. Mit der langfristigen Partnerschaft baut Infosys seine Position in der Chemiebranche in Europa weiter aus.

Jasmeet Singh, Executive Vice President and Global Head of Manufacturing, Infosys: "Wir fühlen uns geehrt, als strategischer Partner ARLANXEO bei seiner digitalen Transformation mit Application Services zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stärkt unsere Präsenz in der Chemiebranche in Europa und unterstreicht unser Engagement, branchenspezifische Lösungen und Dienstleistungen anzubieten - und damit unsere Kunden bei ihren IT-Anforderungen der nächsten Generation zu unterstützen."

Hermann Schuster, Chief Digital Officer and Head of IT, ARLANXEO: "Aktuell modernisieren wir nicht nur unsere IT-Abteilung, sondern vollziehen die digitale Transformation in der gesamten Organisation. Dafür benötigen wir einen Partner, der unsere digitale Vision versteht und sie stärken kann. Wir freuen uns, mit Infosys zusammenzuarbeiten, denn sie bringen Kompetenz, Skalierbarkeit und Stabilität in die Partnerschaft ein."

