"URBAN FOOD" im MAK

Wien (OTS) - Das nächste MAK FUTURE LAB greift in zwei Teilen Fragen rund um das Thema "URBAN FOOD" auf: Wie verändern digital organisierte Transportsysteme und innovative Logistik die Funktion des Marktplatzes? Welchen Einfluss haben neue nachhaltige Anforderungen an Nahrungsmittelproduktion und Ernährungskultur auf städtische Nahrungsketten? Und was bedeutet all das für die Transformation von Urbanität? Einen Live-Eindruck der städtischen Nahrungsmittelversorgung vermittelt der erste Teil, eine MAK on TOUR zum Großmarkt Wien am 28. November 2019. Am 11. Dezember bietet die Fishbowl-Diskussion "FUTURE FOOD" im MAK einen Ausblick auf die Zukunft des Marktplatzes.



Im Rahmen der Führung durch den Großmarkt Wien, Österreichs bedeutendsten Logistikstandort für Obst, Gemüse und Blumen, kann das Marktgeschehen miterlebt werden. Dabei geht es auch um Themen wie die Zusammenarbeit mit der Wiener Tafel zur Lebensmittelrettung sowie den Trend zu Convenience-Produkten.



Das "Veranstaltungsduo" des MAK FUTURE LAB mit Bestandsaufnahme vor Ort und Blick in die Zukunft wird in Kooperation mit der Wien Holding und dem Großmarkt Wien realisiert.



PROGRAMM



MAK on TOUR zum Großmarkt Wien

Do, 28.11.2019

5:00 Uhr, Abfahrt MAK mit Shuttle-Bus

5:45 Uhr, Führung durch den Großmarkt Wien mit anschließendem Frühstück

9:00 Uhr, Ankunft MAK

Teilnahme frei

Anmeldung erforderlich



Fishbowl-Diskussion FUTURE FOOD

Mi, 11.12.2019, im MAK

10:00 Uhr, Kuratorinnenführung durch das MAK DESIGN LAB zum Thema "FUTURE FOOD. Über Kochen und Nahrungsmittelproduktion der Zukunft"

10:45 Uhr, Filmpräsentation und Fishbowl-Diskussion



DiskussionsteilnehmerInnen

Stephan Barasits, Geschäftsführer, Großmarkt Wien

Janina Falkner, Ko-Kuratorin MAK DESIGN LAB, Neue Lernkonzepte, MAK

Irmgard Hubauer, Soziologin und Mit-Initiatorin "LaaerBergBauerInnen"

Helge Mooshammer, Architektur- und Kulturtheoretiker

Harald Trapp, Architekt und Soziologe



Im Anschluss Erfrischungen und Snacks in der MAK-Säulenhalle

Eintritt mit Anmeldung € 6



MAK FUTURE LAB



Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.



