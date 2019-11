FPÖ: Kickl: Freiwillige Ausreise verkürzt Aufenthalt in Rückkehrzentren

Einknicken des Innenministeriums wegen Kritik nicht nachvollziehbar

Wien (OTS) - FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kann die Kritik an den Rückkehrberatungszentren (RÜBE) nicht nachvollziehen – und noch weniger das aktuelle Einknicken des Innenministeriums, wo man derzeit etwa um besseres „Taxi-Service“ für die dort untergebrachten Personen bemüht ist.

„Wer in einem solchen Zentrum untergebracht ist, der hat die hier geltenden Gesetze bereits gebrochen. Denn das sind Personen, deren Asylbescheid rechtskräftig negativ beschieden wurde und die verpflichtet sind, Österreich zu verlassen – was sie aber nicht getan haben“, so Kickl. Daher gehe jede Kritik an zu langer Unterbringung in den Zentren ins Leere.

„Jeder hat dort die Möglichkeit, den Aufenthalt massiv zu verkürzen, indem er endlich das tut, was ihm aufgetragen wurde, nämlich freiwillig unser Land zu verlassen. Wer sich weiterhin weigert, muss eben auf das Heimreisezertifikat warten“, kann der FPÖ-Klubobmann die Initiativen des Innenministeriums für mehr Komfort und Freizeitmöglichkeiten nicht nachvollziehen.

