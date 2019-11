XXL Sports & Outdoor eröffnet in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS) - Für den Sportartikelhändler XXL Sports & Outdoor geht die Reise in Österreich weiter. Auf 2.600 m2 eröffnet XXL eine weitere Filiale – in der Merkurcity in Wiener Neustadt!

Mit dem Store in Wiener Neustadt setzt XXL Sports & Outdoor seinen erfolgreichen Expansionskurs in Österreich fort. XXL bietet die größte Auswahl an Sportartikeln der bekanntesten Marken zu absoluten Top-Preisen. Sportbegeistertes und gut geschultes Fachpersonal steht den Gästen mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der richtigen Produktauswahl. Eine professionelle Service-Werkstatt in allen Filialen für die Montage von Ski, Fahrrädern und Fitnessgeräten, das Schleifen von Schlittschuhen und die Schläger-Bespannung, rundet das riesige Angebot ab.



Im Herbst 2017 hat XXL Sports & Outdoor die 1. Filiale eröffnet. Mittlerweile gibt es in Österreich 5 Filialen und den Onlineshop xxlsports.at. Die bereits bestehenden Filialen befinden sich in der SCS Vösendorf, im Donau Zentrum Wien, in der PlusCity bei Linz, in der ShoppingCity Seiersberg und im Gerngross auf der Mariahilfer Straße inmitten der Wiener Innenstadt. Mit der Eröffnung in der Merkurcity in Wiener Neustadt hat XXL bald einen weiteren, starken Standort im Raum Wien-Niederösterreich.

”Wir freuen uns auf die Filiale in Wiener Neustadt. Der Standort passt perfekt, da wir in einem Einzugsgebiet eröffnen, in dem wir noch nicht präsent sind. Wir möchten uns dort als starker Anbieter von Sport & Outdoor Artikeln präsentieren. Wiener Neustadt ist ein aufregender Standort mit hoher Kaufkraft“ laut Magnus Kreuger, Managing Director.

Am neuen Standort werden bis zu 40 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon werden 10-15 Stellen Vollzeit besetzt. Bereits im Winter startet die Suche nach den besten Mitarbeitern.

XXL auf Erfolgskurs

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen, mit Hauptsitz in Oslo, betreibt bereits mehr als 80 Filialen in Norwegen, Schweden, Finnland und Österreich. Die Filialen und der Onlineshop erzielten 2018 einen Umsatz von 9,5 Mrd. NOK, somit ist XXL die größte Sportkette in der nordischen Region. XXL Sports & Outdoor ist an der Osloer Börse notiert.

