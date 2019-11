FPÖ: Kickl zu U-Ausschuss: Was haben Rendi-Wagner und Co. zu verbergen?

Wien (OTS) - „Rot und Schwarz teilen sich den Staat seit Jahrzehnten auf. Eine ehrliche und grundlegende Aufarbeitung des Themas Postenschacher ist jetzt das Gebot der Stunde. SPÖ und ÖVP wollen sich nicht unter die Tuchent schauen lassen. Das ist der wahre Grund, warum sie sich weigern, Postenbesetzungen der vergangenen zehn Jahre in einem U-Ausschuss aufzuarbeiten. Wer sich dem verweigert, macht sich mitschuldig, echte Aufklärungsarbeit zu verhindern“, sagte heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. Eventuelle Gegengeschäfte, Qualifikationen, eine mögliche Parteienfinanzierung, aber auch der Bereich der Auftragsvergaben wären lohnende Aspekte.

„Woher will Rendi-Wagner wissen, dass die aktuelle Causa Casinos angeblich eine ‚viel größere strafrechtliche und politische Dimension als frühere Postenbesetzungen‘ haben soll? Was weiß Rendi-Wagner über vergangene Postenbesetzungen, was andere nicht wissen? Oder anders gefragt: Was haben Rendi-Wagner und Co. zu verbergen? In Wahrheit – ein Blick in die Zeitungsarchive genügt – sind diese Aussagen Rendi-Wagners reine Schutzbehauptungen“, so Kickl weiter.

Kickl erneuerte auch die Forderung nach einer Ausweitung der Prüfrechte des Rechnungshofes im Bereich von staatsnahen Unternehmen, bei gemeinnützigen Wohnbauträgern, Gemeinden oder bei den Empfängern von EU-Direktzahlungen. „Rendi-Wagner will die Ergebnisse eines U-Ausschusses abwarten? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gar nichts!“, so Kickl.

