AVISO, Montag, 25.11, 8:30: „Der gefährlichste Ort für Frauen* ist das eigene Zuhause“

Sozialistischen Jugend protestiert am Tag gegen Gewalt an Frauen* mit Stacheldraht-umzäuntem Wohnzimmer

Wien (OTS) - „Jede fünfte Frau* ist in Österreich von Gewalt betroffen, den größten Teil der Gewaltübergriffe erleben sie im nahen sozialen Umfeld“, so Anna Prünner, Frauen*sprecherin der SJ. Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen*, umwickelt die Sozialistische Jugend ein aufgebautes Wohnzimmer mit Stacheldraht.



Wann: Montag, 25.11.2019, 8:30

Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at