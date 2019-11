Mozarthaus Vienna: „Die Zauberflöte“ als Mitmach-Oper für Kinder

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, ist im November und Dezember Schauplatz für ein ganz besonderes Musik-Highlight: Das erfolgreiche Team von KinderOPER in der KRYPTA zeigt Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ zum Mitmachen und Miterleben für Kinder ab 6 Jahren. Es spielt das Wiener Operettenensemble Oper@Tee, das Libretto und Arrangement stammt von Alice Waginger.

Mozartini präsentiert: Die Zauberflöte

Das Wunderkind Mozartini, der kleine Mozart, braucht dringend die Hilfe der Kinder, um gemeinsam wichtige Aufgaben zu erledigen, ohne die Tamino und Papageno die Prinzessin Pamina nicht befreien können. Vögel fangen und wilde Tieren zu bändigen ist aber auch nicht einfach! Ob die Zauberinstrumente, eine Flöte und ein Glockenspiel, da helfen?

Mozartinis „Die Zauberflöte“ ist ein ganz auf die Bedürfnisse der jungen Gäste abgestimmtes, intensives Opernerlebnis. Zusätzlich wird den Kindern zehn Minuten vor Vorstellungsbeginn eine Werkeinführung im Foyer geboten.

Termine

Die Kinderoper ist an folgenden Terminen zu Gast im Mozarthaus Vienna: am 23. und 30. November sowie 7. und 14. Dezember 2019 um 14:00 Uhr sowie am 24. November sowie 1., 8. und 15. Dezember 2019 um 11:00 Uhr.

Tickets

Tickets für die Kinderoper „Die Zauberflöte“ im Mozarthaus Vienna sind zum Preis von € 25 (Ermäßigt € 15, Kinder bis 14 Jahre) an der Museumskasse sowie online bei Wien-Ticket unter www.wien-ticket.at, im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 – 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 – 19.00 Uhr) und in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

