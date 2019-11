FPÖ: Kickl zu ORF: Gebühren finanzieren Bürokratie, aber nicht Programm - also weg damit!

Von Redakteuren kritisierte Entwicklungen prägen Ära Wrabetz seit Anbeginn

Wien (OTS) - „Der ORF-Redakteursrat ist recht spät dran, wenn er über Entwicklungen wie das Sparen am Programm und die Auslagerung von Personal und ganzen Unternehmensteilen klagt. Diese Entwicklungen prägen die Ära Wrabetz seit Anbeginn – also schon seit 13 Jahren“, so heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Daher müsste es mittlerweile schon jeder erkennen: Die ORF-Gebühren sichern eine ausufernde ORF-Bürokratie und vor allem das üppige Gehalt einer breiten Führungsstruktur samt dabei permanent geschaffener ‚weißer Elefanten‘ – aber leider nicht die Qualität des Programms, die immer schlechter wird“, betont Kickl und erneuert daher als Konsequenz die langjährige FPÖ-Forderung: „Weg mit den Zwangsgebühren! Wenn der ORF dieses Privileg nicht zu schätzen und im Sinne seiner Kunden zu nützen weiß, dann hat er es schlicht nicht verdient.“

