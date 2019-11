Buntes Treiben in der Kulturstadt Basel

Die «Frau Fasnacht» - wie die Baslerinnen und Basler ihre Fasnacht liebevoll nennen – nimmt ihre Besucher vom 2. bis 4. März 2020 mit in die Welt eines ganz anderen Karnevals.

Wien/Basel (OTS) - Einmal im Jahr steht die Stadt Kopf: Die Basler Fasnacht ist das Herzstück der kulturellen Schaffenskraft der Stadt und ermöglicht drei Tage Ausnahmezustand. Wegen ihrer Einzigartigkeit und Qualität gehört sie zum immateriellen UNESCO Weltkulturerbe. Der Startschuss fällt jeweils am Montag nach dem Aschermittwoch um Punkt 4.00 Uhr – bei totaler Finsternis. Dann verwandelt der "Morgestraich" die Innenstadt in ein Lichtermeer von handbemalten Laternen, wo tausende verkleideter Pfeiffer und Trommler "ihre Laterne" und damit "ihr Sujet" (Thema) musizierend begleiten. Und zwar bis zum "Endstraich" am Donnerstagmorgen, wiederum um Punkt 4.00 Uhr. Was dazwischen liegt, muss man erlebt haben.

Verbinden Sie Ihren Fasnachts-Aufenthalt in Basel mit einem Besuch im beliebtesten Kunstmuseum der Schweiz: Die Fondation Beyeler zeigt vom 26. Januar bis 17. Mai 2020 Werke von Edward Hopper (1882–1967), einem der bedeutendsten amerikanischen Maler des 20. Jahrhunderts. Den thematischen Schwerpunkt der Ausstellung bilden Hoppers ikonische Darstellungen der unendlichen Weite amerikanischer Landschaft und Stadtlandschaft.

Weitere Informationen: www.basel.com

