„Wenn die Blätter fallen…“ im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - „Nachdenkliches, Fröhliches und Beschwipstes im Herbst“ lautet das Motto eines stimmungsvollen herbstlichen Musikabends am Freitag, 22. November. Als Veranstaltungsort dient der Festsaal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Um 19.30 Uhr startet das Konzert „Wenn die Blätter fallen...“. Die Mezzosopranistin Monika Harrer sowie der Pianist Manfred Schiebel erfreuen ihre Zuhörerschaft. In der Pause lockt ein Buffet. Der Zutritt ist gratis. Spenden des Publikums werden erbeten. Mehr Informationen dazu: Telefon 877 76 88. Der auf ehrenamtlicher Basis wirkende Museumsleiter, Ewald Königstein, beantwortet gerne Fragen per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

