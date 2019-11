Klebevignette ab heute in allen Prüfzentren erhältlich

Ab sofort kann die Autobahnvignette für das Jahr 2020 erworben werden.

Wien (OTS) - Nach dem Verkaufsstart der digitalen Vignette Anfang des Monats wird ab heute auch die Klebevariante in allen 91 ARBÖ-Prüfzentren zum Verkauf angeboten. Das neue Autobahnpickerl ist himmelblau und ab 1. Dezember 2019 gültig. Die Preise sind ident zur digitalen Variante:

Neue Tarife 2020 für PKW (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t):

10-Tages-Vignette: EUR 9,40

2-Monats-Vignette: EUR 27,40

Jahresvignette: EUR 91,10

Neue Tarife 2020 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: EUR 5,40

2-Monats-Vignette: EUR 13,70

Jahresvignette: EUR 36,20

Aufgeklebt werden muss die Vignette am linken Windschutzscheibenrand oder hinter dem Rückspiegel. Alte Vignetten sollten nach ihrem Ablauf entfernt werden. Ein „Pickerlfriedhof“ auf der Frontscheibe kann Strafen nach sich ziehen.

ARBÖ-Mitglieder haben übrigens einen klaren Vorteil: Sie erhalten bei Erwerb der neuen Vignette bis 31. Dezember einen Liter Scheibenklar gratis. Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne einem gültigen Pickerl erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu zahlen. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2019 und läuft am 31. Jänner 2021 ab. Die alte Vignette behält noch bis 31. Jänner 2020 ihre Gültigkeit. Der Kaufnachweis sollte aufbewahrt werden - er dient im Falle eines Totalschadens oder bei Bruch der Windschutzscheibe als Beleg, mit dem eine Ersatzvignette beantragt werden kann.

