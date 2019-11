Gesundheit beginnt im Kopf – ein Vortrag von Mentalcoach Stefan Rosenauer

Mentale Prozesse tragen wesentlich zu körperlicher Gesundheit bei. In einem Vortrag und Kurzworkshop zeigt Stefan Rosenauer, wie man diese bewusst einsetzt.

Wien (OTS) - „ Gedanken und innere Bilder tragen maßgeblich dazu bei, wie wir uns fühlen und was wir verwirklichen können “, ist Mag. Stefan Rosenauer, gelernter Jurist, Coach und Mentaltrainer von zahlreichen Spitzensportlern, überzeugt. „ Die innere Haltung hat Einfluss auf die Gesundheit, auf beruflichen Erfolg oder auf sportliche Ziele .“ Alte Blockaden oder negative Glaubenssätze hemmen Menschen, positive können ungeahnte Potenziale freisetzen. Das hat Rosenauer nicht zuletzt in Lehrgängen des Österreichischen Olympischen Comités für TrainerInnen des Österreichischen Skiverbandes gezeigt.

In einem Vortrag und Kurzworkshop, der bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze in Kooperation mit Maschkan & Kux Sports Consulting stattfindet, beleuchtet Stefan Rosenauer insbesondere gesundheitliche Aspekte und erklärt, wie mentale Prozesse bewusst eingesetzt werden können, um Wohlbefinden zu erleben, Genesungsprozesse zu unterstützen oder einfach gesund zu bleiben. Er gründet seine Expertise auf die Kutschera-Resonanz®-Methode und leitet Interessierte anhand von praktischen Beispielen an. Dabei bringt er seine Kenntnisse aus 15 Jahren Forschung und Unterricht im Team von Gundl Kutschera ein, aber auch seine Erfahrung aus der Betreuung von Weltmeistern, Olympiasiegern und Führungskräften.

Vortrag und Kurzworkshop

„Gesundheit beginnt im Kopf“ von Mag. Stefan Rosenauer

am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019 um 18:30 Uhr

in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei – um Anmeldung wird jedoch gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über die Website: www.oeggk.at/veranstaltungen

Datum: 12.12.2019, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.ots.at/redirect/gesundheitimkopf

