Real Estate Leaders Summit: Management-Guru empfiehlt “Mitarbeiter an die Macht“

Kitzbühel/Wien (OTS) - In Kitzbühel fiel gestern, am 20. November 2019, der Startschuss zum bereits 8. Real Estate Leaders Summit. Den Kongress eröffnet hat der „New Work“-Vordenker, Ricardo Semler, mit einem spannenden Vortrag über mitarbeiterfreundliche Unternehmensführung ohne jegliche Regeln.

86 Keynote Speaker haben in den letzten Jahren die re.comm Teilnehmer zum Umdenken angeregt. Der Startredner dieses Jahr war kein anderer als der Management-Guru Ricardo Semler, CEO von Semco Partners. Der Brasilianer gilt als Pionier der neuen Arbeitswelt: "Wer das Unbekannte sucht, wird eine großartige Welt finden." In seiner Keynote erzählte der Management-Vordenker von seinen persönlichen Erfahrungen bei der Einführung neuer Managementpraktiken und machte den Teilnehmern der re.comm Mut, selbst auch neue Ansätze und Ideen auszuprobieren. Er lässt Mitarbeiter an die Macht und und gibt diesen keine Regeln vor. Bei seinem Unternehmen hatte er Erfolg, der Umsatz stieg von vier Millionen US-Dollar 1982 auf 212 US-Dollar im Jahr 2003. Man müsse sich als Unternehmer weniger die Frage nach dem „Wie“ als nach dem „Warum“ stellen. Das mache Mitarbeiter glücklicher – und Unternehmen produktiver. Nach dem ersten Vortrag ließen die Teilnehmer der re.comm, großteils gekleidet in Tracht, den ersten Tag gemütlich im Mocking – das Wirtshaus (ehemalige Streifalm) ausklingen.

Seit 2012 versteht sich die re.comm als einzigartiger Innovationskongress und „Think Tank“. Mit zehn internationalen, hochkarätigen Keynote Speakern und exklusiven Abendveranstaltungen lockt der Event rund 250 TopmanagerInnen nach Kitzbühel. Dieses Jahr ist die Teilnehmeranzahl der re.comm aufgrund der hohen Nachfrage erhöht worden. „Wir verstehen den großartigen Erfolg gleichermaßen als unglaubliche Wertschätzung aber auch als Auftrag das Konzept der re.comm konsequent weiter zu entwickeln.“, so die Veranstalter Iris und Reinhard Einwaller (epmedia Werbeagentur) bei der Begrüßungsrede im K3 KitzKongress.



Insgesamt 23 Sponsoren unterstützen dieses Jahr den Real Estate Leaders Summit: 6B47 Real Estate Investors, Allora Immobilien, AluKönigStahl, ARE Austrian Real Estate Development, Arnold Immobilien, DWK Die Wohnkompanie, EHL Immobilien, Eyemaxx Real Estate, IMMOunited, MST Muhr-Sanierungstechnik, ÖRAG, ÖVI, Pema Holding, REIWAG Facility Services, S IMMO, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen, TPA Steuerberatung, Trivalue Real Estate Investments, UBM Development, Value One Holding, Willhaben internet service GmbH, WINEGG Realitäten und WISAG Facility Management. Hinzu kommen die Medienpartner Die Presse und das Immobilien Magazin. Ohne diese tatkräftige Unterstützung, wäre die re.comm 2019 nicht möglich.



Allgemeines zur re.comm:

Die Zeit zwischen 20. bis 22. November 2019 steht in Kitzbühel ganz im Zeichen des Gedanken- und Meinungsaustauschs der internationalen Immobilienwirtschaft. An den drei Tagen treffen sich rund 250 ManagerInnen der Immobilienbranche zum Netzwerken. Dabei lassen sie sich von zehn hochkarätigen Keynote-Speakern aus den unterschiedlichsten Disziplinen inspirieren. Das Speakerboard besteht dieses Jahr aus Ricardo Semler, Anders Indset, Matthew Griffin, Mohammed Ashour, Aubrey de Grey, Lera Boroditsky, Christian Baudis, Duncan Wardle, Raluca Simiuc und John Kay.



Der bunte Mix aus verschiedenen Themen und Persönlichkeiten zeichnet die re.comm aus und beflügelt die Immobilienbranche auf ganz besondere Weise.

