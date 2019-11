VKI-Test: Gouda schneidet gut ab

Lediglich eines von 10 Produkten fiel bei der Expertensensorik durch

Wien (OTS/VKI) - Bei der Zubereitung von Schinken-Käse-Toast greifen viele zu Gouda und Toastschinken. Doch wie gut ist es um die Qualität der im Handel erhältlichen Zutaten bestellt? Während ein Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zu Toastschinken, der bereits in KONSUMENT 11/2019 veröffentlicht wurde, gravierende Mängel bei jedem zweiten Produkt aufzeigte, schnitt der Gouda nun weit besser ab. Getestet wurden 10 im Handel erhältliche Goudas, darunter neun vorverpackte Produkte und ein Produkt von der Käsetheke. Untersucht wurden diese am letzten Tag der Mindesthaltbarkeit. Dabei erzielten 9 von 10 Goudas eine „sehr gute“ oder „gute“ Bewertung. Lediglich ein Käse, der Gouda von S-Budget, entsprach bei der Expertensensorik nicht und wurde seitens der Gutachter als genussuntauglich beurteilt. Somit konnte der VKI den S-Budget Gouda nur mit „nicht zufriedenstellend“ bewerten. Gesundheitsgefährdende Erreger wie Listerien und Salmonellen wurden allerdings nicht gefunden. Die ausführlichen Testergebnisse gibt es ab dem 21.11. in KONSUMENT und auf www.konsument.at.

Neben der Mikrobiologie wurde unter anderem überprüft, ob die Zusammensetzung der Goudas den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Diese war bei allen 10 Produkten, auch bei den als laktosefrei ausgelobten, in Ordnung. Gouda enthält aber ohnehin kaum Laktose. Keine Beanstandungen gab es darüber hinaus bei der Kennzeichnung.

Insgesamt wurden im Rahmen des Tests 4 „sehr gut“, 5 „gut“ und 1 „nicht zufriedenstellend“ vergeben. Die Preise der getesteten Goudas bewegen sich zwischen 0,62 Euro und 1,79 Euro pro 100 g.



SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse sowie eine Stellungnahme von SPAR gibt es ab 21.11. in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und auf www.konsument.at.

